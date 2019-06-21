В «Яме» снова задержания. Посетителям бесплатно раздают противогазы для защиты от «Льва против» Кроме того, в парке «Горка» задержали от 6 до 8 человек
Обновлено (22 июня, 11:09)
По данным «МБХ медиа», в «Яме» за вечер 21 июня задержали 24 человек. Одному из них вменяли мелкое хулиганство за сопротивление полиции. Чаще всего в автозаки уводили за распитие алкоголя. Также задерживали за нецензурную брань или неадекватное поведение.
обновлено (23:04)
Полицейские посадили в машину лидера движения «Лев против» Михаила Лазутина и еще двоих активистов. Один из сотрудников объяснил, что те будут писать заявления на задержанных.
Обновление (22:30)
На Хохловскую площадь приехал еще один наряд росгвардейцев. Как минимум десять человек увели в автозаки, передает корреспондент The Village. Среди них — молодой человек, у которого при себе было безалкогольное пиво. «Открытая редакция» пишет, что задержали уже больше 20 человек. Основанием называют распитие спиртного.
Также сотрудник полиции на время перекрыл движение трамваю, чтобы пропустить автозак.
21:38
На Хохловской площади полиция снова начала задерживать отдыхающих, сообщило «МБХ медиа». В «Яму» пришли активисты движения «Лев против».
Полицейские задержали молодого человека, который оскорбил Михаила Лазутина — лидера организации. Посетители «Ямы» пошли за задержанным и перекрыли дорогу, из-за чего на одного из них наехал мотоцикл. В инстаграме «Ямы» пишут, что посетителям бесплатно раздают противогазы для защиты от активистов.
Кроме того, издание сообщило, что в парке «Горка» задержали от 6 до 8 человек. Задержанных доставили в ОВД «Басманный». Полицейские заявили, что в этот раз «Льва против» не будет, так как они «сами справляются».
Прямую трансляцию с Хохловской площади ведет инстаграм «Ямы» и The Village.
Активисты «Лев против» приходят в «Яму» уже не в первый уик-энд. В ночь на 1 июня они стали отбирать у отдыхающих алкоголь, в результате чего началась драка, а активисты применили перцовый газ. Неделю спустя «Лев против» приехали в сопровождении репортеров «России 1» и полиции, которая задержала несколько человек за распитие спиртного.
Активисты посетили площадь и 16 июня — тогда полицейские также задерживали людей. Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке с «Лев против».
Источник: «МБХ медиа»