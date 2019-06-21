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Новости21 июня 2019

В «Яме» снова задержания. Посетителям бесплатно раздают противогазы для защиты от «Льва против» Кроме того, в парке «Горка» задержали от 6 до 8 человек

РедакторАлена Дергачева

Обновлено  (22 июня, 11:09)

По данным «МБХ медиа», в «Яме» за вечер 21 июня задержали 24 человек. Одному из них вменяли мелкое хулиганство за сопротивление полиции. Чаще всего в автозаки уводили за распитие алкоголя. Также задерживали за нецензурную брань или неадекватное поведение.

обновлено (23:04)

Полицейские посадили в машину лидера движения «Лев против» Михаила Лазутина и еще двоих активистов. Один из сотрудников объяснил, что те будут писать заявления на задержанных.

Обновление (22:30)

На Хохловскую площадь приехал еще один наряд росгвардейцев. Как минимум десять человек увели в автозаки, передает корреспондент The Village. Среди них — молодой человек, у которого при себе было безалкогольное пиво. «Открытая редакция» пишет, что задержали уже больше 20 человек. Основанием называют распитие спиртного.

Полицейские около «Ямы»
Полицейские в «Яме»

Также сотрудник полиции на время перекрыл движение трамваю, чтобы пропустить автозак.

21:38

На Хохловской площади полиция снова начала задерживать отдыхающих, сообщило «МБХ медиа». В «Яму» пришли активисты движения «Лев против».

Полицейские задержали молодого человека, который оскорбил Михаила Лазутина — лидера организации. Посетители «Ямы» пошли за задержанным и перекрыли дорогу, из-за чего на одного из них наехал мотоцикл. В инстаграме «Ямы» пишут, что посетителям бесплатно раздают противогазы для защиты от активистов.

Кроме того, издание сообщило, что в парке «Горка» задержали от 6 до 8 человек. Задержанных доставили в ОВД «Басманный». Полицейские заявили, что в этот раз «Льва против» не будет, так как они «сами справляются».

Прямую трансляцию с Хохловской площади ведет инстаграм «Ямы» и The Village.

Активисты «Лев против» приходят в «Яму» уже не в первый уик-энд. В ночь на 1 июня они стали отбирать у отдыхающих алкоголь, в результате чего началась драка, а активисты применили перцовый газ. Неделю спустя «Лев против» приехали в сопровождении репортеров «России 1» и полиции, которая задержала несколько человек за распитие спиртного.

Активисты посетили площадь и 16 июня — тогда полицейские также задерживали людей. Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке с «Лев против».

Источник: «МБХ медиа»

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