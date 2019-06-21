Обновление: В Ростуризме заявили, что после 8 июля деньги за билеты будут возмещать в полном объеме

Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию. Такое решение приняли на фоне массовых протестов в Тбилиси.



Запрет начнет действовать с 8 июля. Вместе с тем туроператорам и турагентам рекомендовали воздержаться от продажи путевок в Грузию. Президент поручил министерству иностранных дел координировать действия с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян и их возвращением на родину.



Из российских компаний в Грузию летает в том числе «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair.