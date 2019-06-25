Новости25 июня 2019
Новый памятник лидерам ОПС «Уралмаш» Уральским бандитам слепили новые бюсты на Северном кладбище
На Северном кладбище открылся после реконструкции открылся памятник лидерам ОПС «Уралмаш» Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову. Снимки нового мемориала опубликовал Е1.
Если раньше бюсты были бронзовыми, то сейчас они стали белыми. У каждого из трех мужчин заново слепили лицо с других фотографий, а также сделали новые постаменты. Вместо стеллы с маленьким крестиком появился большой православный крест.
Напомним, что мемориал убрали в мае 2019 года. Григорий Цыганов и Сергей Иванников умерли еще во время разборок «Уралмашевских» с «Центровыми», а Александр Хабаров скончался в одиночной камере в тюрьме.
ФОтографии: Е1
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