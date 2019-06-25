Рисунок Ильи Мозги про кредит в центре Екатеринбурга Уральский уличный художник разместил новую работу в центре города
Уральский уличный художник Илья Мозги разместил новую работу в центре Екатеринбурга. Снимки появились в соцсетях автора.
Работа «Одобрено» появилась на одной из будок в Екатеринбург-Сити, неподалеку от башни «Исеть». Свой рисунок художник посвятил все офисным сотрудникам.
Фотография: Илья Мозги
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