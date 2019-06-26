Министр промышленности пожил в номере за такую стоимость в Шанхае в 2016 году. В помещении площадью 400 квадратных метров в отеле The Peninsula Shanghai располагается двухэтажная столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, гардеробная с погодной панелью и сушилкой для ногтей и мраморная ванная комната. Также в 2016 году министр ездил в Джакарту, где останавливался на две ночи в The Ritz Carlton почти за полмиллиона рублей. В 2017 году он посетил Мексику, где за номер пришлось отдать 478,7 тысячи рублей. Кремль уже отказался комментировать траты Мантурова в командировках и переадресовал этот вопрос «Ведомостей» в правительство и в само министерство.

Поездки финансируют за счет федерального бюджета, при этом в России действуют предельные нормы расходов на проживание госслужащих в заграничных командировках. Для разных стран установлены свои нормы: от 70 долларов в сутки в Уругвае и Фиджи до 200 евро в Германии и Нидерландах. В «Трансперенси» отмечают, что эти нормы легко обойти: чиновник может просто получить от своего руководителя разрешение превысить их — и это будет достаточным основанием.

Кроме того, в 2005 году группу должностных лиц вывели из-под действия ограничений, потому расходы на командировки в полной мере возмещают федеральным министрам и их заместителям, руководителям государственных комитетов, федеральных служб, а также МИДа и Минобороны.

«Трансперенси» запросила информацию о командировках в администрации президента, правительстве, Госдуме, Счетной палате и других ведомствах. Содержательными оказались ответы только двух из них: Минтранс сообщил, что в прошлом году потратил на оплату командировок более 14 миллионов рублей, а «Роспечать» с 2016 по 2018 год — 16,9 миллиона.

UPD (26 июня, 18:15): Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию организации «Трансперенси» о высоких тратах на командировки. Министр сказал, что ведомство полностью вписывается в нормативы и исходит из определенного бюджета, когда планирует поездки. «Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются», — добавил Мантуров.

Источник: «Трансперенси»