9 мая, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости26 июня 2019

Мраморная ванная: «Трансперенси» — о многомиллионных командировках чиновников (обновлено) Министр промышленности в 2016 году пожил в номере за 1,4 миллиона рублей

РедакторАлена Дергачева

Обновлено: добавлен комментарий главы Минпромторга Дениса Мантурова о высоких тратах на командировки

Антикоррупционный центр «Трансперенси» изучил данные о тратах российских чиновников на командировки.

Многие министерства «прячут» расходы на поездки в системе госзакупок, пояснили в организации, и только два ведомства — Минпромторг и Минобрнауки — раскрывают детальную информацию о командировках своих сотрудников в актах выполненных работ.

Минпромторг в 2016–2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях около 19,3 миллиона рублей. Из актов стало известно, что глава министерства Денис Мантуров во время командировок селился в номерах президент-класса пятизвездочных отелей, стоимость которых иногда доходила до 1,4 миллиона рублей за сутки.

Министр промышленности пожил в номере за такую стоимость в Шанхае в 2016 году. В помещении площадью 400 квадратных метров в отеле The Peninsula Shanghai располагается двухэтажная столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, гардеробная с погодной панелью и сушилкой для ногтей и мраморная ванная комната. Также в 2016 году министр ездил в Джакарту, где останавливался на две ночи в The Ritz Carlton почти за полмиллиона рублей. В 2017 году он посетил Мексику, где за номер пришлось отдать 478,7 тысячи рублей. Кремль уже отказался комментировать траты Мантурова в командировках и переадресовал этот вопрос «Ведомостей» в правительство и в само министерство.

Поездки финансируют за счет федерального бюджета, при этом в России действуют предельные нормы расходов на проживание госслужащих в заграничных командировках. Для разных стран установлены свои нормы: от 70 долларов в сутки в Уругвае и Фиджи до 200 евро в Германии и Нидерландах. В «Трансперенси» отмечают, что эти нормы легко обойти: чиновник может просто получить от своего руководителя разрешение превысить их — и это будет достаточным основанием.

Кроме того, в 2005 году группу должностных лиц вывели из-под действия ограничений, потому расходы на командировки в полной мере возмещают федеральным министрам и их заместителям, руководителям государственных комитетов, федеральных служб, а также МИДа и Минобороны.

«Трансперенси» запросила информацию о командировках в администрации президента, правительстве, Госдуме, Счетной палате и других ведомствах. Содержательными оказались ответы только двух из них: Минтранс сообщил, что в прошлом году потратил на оплату командировок более 14 миллионов рублей, а «Роспечать» с 2016 по 2018 год — 16,9 миллиона.

UPD (26 июня, 18:15): Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию организации «Трансперенси» о высоких тратах на командировки. Министр сказал, что ведомство полностью вписывается в нормативы и исходит из определенного бюджета, когда планирует поездки. «Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются», — добавил Мантуров.

Источник: «Трансперенси»

Подписывайтесь на нас!

telegram

instagram

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

The Insider — о московской квартире главы «Почты России» за миллиард рублей

Стоимость апартаментов превысила его годовой доход за 2017 год в 100 раз

The Insider — о московской квартире главы «Почты России» за миллиард рублей
Стоимость апартаментов превысила его годовой доход за 2017 год в 100 раз

Baza: Заместитель Собянина провел салют на свадьбе дочери за счет бюджета

По документам, фейерверк оформили как салют по случаю Дня защитника Отечества

Baza: Заместитель Собянина провел салют на свадьбе дочери за счет бюджета
По документам, фейерверк оформили как салют по случаю Дня защитника Отечества

The Bell и Trash Economy — о самых богатых мусорных компаниях России

Издания рассказали, кто поделил рынок мусора в 200 миллиардов рублей

The Bell и Trash Economy — о самых богатых мусорных компаниях России
Издания рассказали, кто поделил рынок мусора в 200 миллиардов рублей

ФБК — о пентхаусе семьи Мединского за 200 миллионов рублей

В расследовании утверждается, что Марина Мединская владеет недвижимостью в ЖК на улице Ефремова

ФБК — о пентхаусе семьи Мединского за 200 миллионов рублей
В расследовании утверждается, что Марина Мединская владеет недвижимостью в ЖК на улице Ефремова

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

Как сделать квартиру удобной для жизни

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Первая полоса

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom

Как сделать квартиру удобной для жизни
Как сделать квартиру удобной для жизни
Как сделать квартиру удобной для жизни

Как сделать квартиру удобной для жизни

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
Встречаем май: Десятки классных событий в Москве Большой концерт «Хадн дадн», спектакль «Страх и отвращение в Москве» и новый сезон в МАММ
Встречаем май: Десятки классных событий в Москве

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
Большой концерт «Хадн дадн», спектакль «Страх и отвращение в Москве» и новый сезон в МАММ

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани

Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг
Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг
Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг

Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

10 музыкальных историй этого года
10 музыкальных историй этого года Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай
10 музыкальных историй этого года

10 музыкальных историй этого года
Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае И что со всем этим готовить
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
И что со всем этим готовить

Куда можно поехать в отпуск
Куда можно поехать в отпуск От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень
Куда можно поехать в отпуск

Куда можно поехать в отпуск
От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень

Где гулять в Москве
Где гулять в Москве 9 маршрутов и музыка для них
Где гулять в Москве

Где гулять в Москве
9 маршрутов и музыка для них

Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома

Как приготовить пасхальный кулич дома

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе Отвечаем на рабочие вопросы в День труда
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Отвечаем на рабочие вопросы в День труда

Как в инстаграме появились сторис
Как в инстаграме появились сторис И почему Facebook так и не купил Snapchat
Как в инстаграме появились сторис

Как в инстаграме появились сторис
И почему Facebook так и не купил Snapchat

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо
Как тратить деньги и зарабатывать на этом Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис
Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Подпишитесь на рассылку