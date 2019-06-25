Новости25 июня 2019
Около поселка Терехово загорелась трава и деревья на площади в гектар При этом в МЧС уже сообщили, что пожар ликвидировали
Рядом с поселком Терехово на западе Москвы загорелась трава, деревья и кустарники на площади в гектар, пишет ТАСС.
По словам источника агентства, пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за ветра. Также тушение осложнялось тем, что в Терехове нет централизованного водоснабжения, поэтому воду приходилось подвозить.
Телеграм-канал Baza написал, что на месте работало 28 единиц техники. Кроме того, в поселок отправили два вертолета. Также сообщалось, что жителей Терехова эвакуируют. Агентство «Москва» со ссылкой на МЧС рассказало, что пожар уже потушили.
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