Рядом с поселком Терехово на западе Москвы загорелась трава, деревья и кустарники на площади в гектар, пишет ТАСС.

По словам источника агентства, пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за ветра. Также тушение осложнялось тем, что в Терехове нет централизованного водоснабжения, поэтому воду приходилось подвозить.

В Москве горит лес у деревни Терехово. Площадь пожара уже свыше одного гектара. Из-за ветра пожарным тяжело сдерживать огонь.



До ближайшего источника воды 500 метров, а гидрантов для ее забора - нет. Воду приходится возить.



В самом поселке идет эвакуация жителей. pic.twitter.com/o0vipc5X5A — baza (@bazabazon) 25 июня 2019 г.

Телеграм-канал Baza написал, что на месте работало 28 единиц техники. Кроме того, в поселок отправили два вертолета. Также сообщалось, что жителей Терехова эвакуируют. Агентство «Москва» со ссылкой на МЧС рассказало, что пожар уже потушили.