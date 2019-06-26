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Новости26 июня 2019

Сколько екатеринбуржцев считают, что вторая ветка метро жизненно необходима городу На сайте администрации Екатеринбурга проходит голосование

Сколько екатеринбуржцев считают, что вторая ветка метро жизненно необходима городу
РедакторАлексей Шахов

На сайте администрации Екатеринбурга проходит опрос «Как Вы считаете, нужна ли Екатеринбургу вторая ветка метро?». По словам представителей пресс-службы в нем уже приняло участие более четырех тысяч горожан.

96 %

екатеринбуржцев считают, что вторая ветка
метро в Екатеринбурге «жизненно необходима»

Против проголосовали 4 % горожан, опрос еще можно найти на главной сайта Администрации в виде виджета. Аналогичный опрос проходит в официальном телеграм-канале Администрации, там 79 % высказались за ветку, 9 % — против и 12 % заявили, что им все равно. Ранее представители мэрии заявляли, что результаты голосования «отправят в Москву».

Напомним, что ранее федеральный Минтранс порекомендовал Дмитрию Медведеву не выделять бюджетные деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге к 300-летию города.

Источник: Администрация Екатеринбурга

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