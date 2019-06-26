Сколько екатеринбуржцев считают, что вторая ветка метро жизненно необходима городу

На сайте администрации Екатеринбурга проходит опрос «Как Вы считаете, нужна ли Екатеринбургу вторая ветка метро?». По словам представителей пресс-службы в нем уже приняло участие более четырех тысяч горожан.

96 % екатеринбуржцев считают, что вторая ветка

метро в Екатеринбурге «жизненно необходима»

Против проголосовали 4 % горожан, опрос еще можно найти на главной сайта Администрации в виде виджета. Аналогичный опрос проходит в официальном телеграм-канале Администрации, там 79 % высказались за ветку, 9 % — против и 12 % заявили, что им все равно. Ранее представители мэрии заявляли, что результаты голосования «отправят в Москву».

Напомним, что ранее федеральный Минтранс порекомендовал Дмитрию Медведеву не выделять бюджетные деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге к 300-летию города.