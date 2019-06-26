В районе Ильинки появится три новых сквера Ранее «Архнадзор» попросил сохранить фундамент церкви на месте одного из них
Улицу Ильинку, а также Никитников и Ипатьевский переулки благоустроят — там появятся новые скверы.
Тротуары на Ильинке вымостят новой плиткой, которая заменит потрескавшийся асфальт. Также там установят исторические фонари. В районе дома № 15, где до 1933 года стоял храм Николы «Большой Крест», появится сквер.
Ранее «Архнадзор» написал обращение в департамент культурного наследия и капитального ремонта с просьбой сохранить белокаменный фундамент, который нашли на месте церкви.
Источник: Сергей Собянин
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