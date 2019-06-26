YouTube-проект, посвященный выдающимся женщинам-ученым В нем приняли участие ВШЭ, Arzamas и «ПостНаука»
Накануне Дня изобретателя, который отмечают 29 июня, YouTube запустил проект о выдающихся женщинах-ученых.
Его главная цель — объединить женщин из разных научных сфер и привлечь внимание к их вкладу в развитие науки. В проекте приняли участие крупные учебные заведения, медиа и образовательные проекты. Среди них — ВШЭ, «Сколково», институт «Стрелка», Библиотека имени Некрасова, телеканал «Культура», Arzamas, «ПостНаука», «Курилка Гутенберга» и «Лекториум».
Каждый участник проекта отобрал по пять видео с лекциями, которые ведут женщины. С их помощью можно узнать о роли математики в компьютерных науках, значении современных музеев, секретах публичных выступлений, черных дырах, генетике, а также разобраться в вопросах урбанистики и языковых диалектов.
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