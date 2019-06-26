Три площадки, которые попадут в опрос по месту для собора святой Екатерины

26 июня в Екатеринбурге прошло третье заседание рабочей группы по опросу на место для собора святой Екатерины. Как сообщает корреспондент The Village, на нем путем голосования были исключены сквер у Театра драмы и площадка у стадиона Екатеринбург Арена, а также составлен список из трех площадок, из которых, скорее всего, и будут выбирать жители Екатеринбурга.

Пустырь на перекрестке улиц Фурманова и Белинского;

На месте недостроенной телебашни;

Приборостроительный завод (Горького, 17)

На заседании также обсуждалась необходимость проведения опроса после того, как сквер исключили из списка, но к конечному решению эксперты не пришли. Напомним, что опрос порекомендовал провести Владимир Путин, чтобы решить проблему с необходимостью храма в сквере, а если сквера нет в опросе, то проблема, по версии некоторых участников встречи, считается решенной.