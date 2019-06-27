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Новости27 июня 2019

РЖД объяснила закрытие продаж билетов до станции Шиес, где протестуют против будущей свалки Нет спроса, говорят в компании

РедакторАлена Дергачева

Обновлено

РЖД объяснила закрытие продаж билетов до станции Шиес отсутствием спроса. «На момент принятия решения о закрытии продаж не было продано ни одного билета на период после 24 июня», — заявили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что на станции Шиес нет населенного пункта, а в рабочем поселке Урдома, жители которого потребовали вернуть остановку, есть железнодорожная станция, где останавливаются поезда дальнего и пригородного сообщения.

26 июня, 17:09

РЖД подтвердила, что отменила остановку поездов на станции Шиес и прекратила продажу билетов по этому направлению. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на ведомственную телеграмму управления Северной железной дороги.

О том, что компания перестала продавать билеты до поселка, еще 10 июня сообщала «Фонтанка». Его жители около года активно протестуют против строительства полигона, куда намерены вывозить половину годового объема городского мусора — активисты круглосуточно следят за строительством. Четверо из них недавно пострадали во время столкновений с силовиками.

При этом в телеграмме говорится, что поезд Воркута — Москва не будет останавливаться на станции только с 25 июня, так как она теперь считается технической. Местные жители требуют вернуть остановку: они пишут обращения в социальные сети РЖД, однако, по их словам, их удаляют администраторы сообществ.

Будущий полигон, который называют экотехнопарком «Шиес», вызывает протесты по всей Архангельской области. Активисты хотели организовать референдум по строительству свалки, однако Верховный суд признал его проведение незаконным.

«Ведомости» сообщали, что 15 июня строительство полигона приостановят. Представители «Шиеса» заявили, что работы завершают планово, так как заканчивается подготовительный этап. После этого проект должен будет впервые пройти общественные слушания, а также получить экологические заключения.

В Москве для погрузки мусора, который планируют свозить в Архангельскую область, строят несколько станций: кластеры уже готовы в Некрасовке, около бывшей станции Бойня в Таганском районе, а еще два должны появиться около Павелецкого вокзала и в Чертанове.

Источники: «Интерфакс», «РБК»

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