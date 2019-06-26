Таганский районный суд Москвы арестовал Мурата Сабанова, подозреваемого в массовых отравлениях и ограблениях москвичей.

До 25 августа Сабанов будет находиться в СИЗО. Ему вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса: «Кража», «Грабеж» и «Разбой». Полиция пока нашла 11 потерпевших. При обыске у мужчины обнаружили различные вещества: «Феназепам», «Клозапин» и «Трамадол».

Изначально дело завели только по статье о краже. Когда мужчину задержали в первый раз, его отпустили под подписку о невыезде, после чего нападения возобновились.

На допросе, который провели накануне, Сабанов признал, что использовал «Феназепам», чтобы усыплять прохожих и красть у них вещи. По его словам, отравлять людей он начал после 1 июня, когда столкнулся с финансовыми трудностями.

