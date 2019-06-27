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Новости27 июня 2019

В Нижнем из-за выпускных ограничили продажу алкоголя По мнению властей, эта мера поможет в борьбе с алкоголизацией подростков.

РедакторМарк Григорьев

Продажу алкоголя в дни проведения выпускных органичили в Нижнем Новгороде до 6 июля. Об этом сообщает NN.ru

В постановлении городской администрации указано минимальное расстояние в 25 метров от школ и вузов, на котором запрещена розничная продажа алкоголя. Затем идет следующий рубеж (в пределах 100 метров), где торговля ограничена — до 6 июля спиртное запретят продавать и на этой территории.

По мнению властей, эта мера поможет в борьбе с алкоголизацией подростков.

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