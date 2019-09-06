Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск (обновлено) Летом в дилерских центрах компании в Москве и Петербурге прошли обыски
Основателя автодилерской компании «Рольф» Сергея Петрова объявили в международный розыск. Следствие ходатайствует о заочном аресте бизнесмена и руководства дилерского центра.
UPD (17:05): Басманный суд заочно арестовал Сергея Петрова. Назначенная ему мера пресечения вступит в силу с момента его задержания в России или экстрадиции.
Адвокат бизнесмена рассказал, что следствие интересуют отношения Петрова с оппозиционными политиками. По его словам, 1 августа при обыске в квартире жены Петрова изъяли фотографии бизнесмена с Борисом Немцовым. Защитник считает, что «уголовное дело появилось не в силу реальных фактических обстоятельств, обнаруженных следствием, а по каким-то иным, политически мотивированным причинам».
В чем обвиняют Петрова
В июне в офисы автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета и ФСБ. После этого СКР завел уголовное дело против Петрова и нескольких руководителей «Рольфа». Их подозревают в выводе 4 миллиардов рублей за рубеж. По версии следствия, в 2014 году Петров перечислил деньги, которые получил от работы компании, на счета подконтрольной ему кипрской организации «Панабел Лимитед», для чего изготовили подложный договор.
Версия обвиняемого звучит иначе
Обыски в компании Петрова считает местью за его политическую деятельность. Ранее он был депутатом Госдумы и отличался там оппозиционными взглядами : голосовал против «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», а также не участвовал в голосовании по присоединению Крыма. Уголовное дело тоже не стало для него неожиданностью. «Это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят», — говорит предприниматель.
Где сейчас бизнесмен и как реагирует на розыск
Сейчас Петров в семьей живет в Австрии и не планирует возвращаться в Россию. В разговоре с «Открытыми медиа» он заявил, что обвинение его «мало интересует». «Я гражданин Австрии, Австрийская республика не выдает своих граждан», — прокомментировал бизнесмен свое попадание в международный розыск.
Он добавил, что дело не будет иметь для него никаких последствий, так как с точки зрения мирового права то, в чем его обвиняют, — обычная сделка, и никто за пределами России не возьмется за расследование с подобными обвинениями.
Как уголовное дело отразится на работе «Рольфа»
В самом «Рольфе» говорят, что сейчас Петров не имеет никакого отношения к компании и не оказывает влияния на ее деятельность. «Все дилерские центры работали и работают в штатном режиме, производятся продажи автомобилей, их обслуживание и так далее. Никаких следственных действий в компании не проводится», — рассказали в пресс-службе.
Сергей Петров занимает 114-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивают в миллиард долларов. Также он попадал в рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили бизнес с нуля и изменили представление о России в мире.
Источники: «Коммерсантъ», «Интерфакс»