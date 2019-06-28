Ужасные листолазы, морские дракончики и тарантулы: Каких животных россиянам запретили держать дома Запрет начнет действовать с января 2020 года
Правительство утвердило список животных, которых запрещено содержать дома. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В перечень вошли животные, которые представляют опасность для владельцев, а также те, чья привычная среда обитания сильно отличается от условий их содержания в неволе. Животных сгруппировали в 33 отряда и объединили в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.
В список животных, которых нельзя держать дома, попали:
- все виды кобр, питоны (длиннее четырех метров), цепочная и габонская гадюки, тигровый гремучник, песчаная эфа, ядозубы, комодские вараны, крокодилы, некоторые черепахи;
- ядовитые лягушки, такие как ужасный листолаз,
щитоголовая квакша и бразильский гребнистоголов;
- скорпионы (за исключением некоторых видов), тарантулы, бродячие пауки, черная вдова, пауки-отшельники, атраксы;
- тюлени, моржи, медведи, львы, тигры, леопарды, ягуары, гепарды, барсы, рыси, сервалы, волки, лисы, слоны, жирафы, бегемоты, носороги и другие млекопитающие;
- пингвины, журавли, пеликаны, фламинго, соколообразные, филины и совы;
- скаты, акулы, угри и другие крупные рыбы, морские дракончики, а также зоантарии.
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте. Если животное, которое попало в список, приобрели до января 2020 года — его можно содержать до наступления естественной смерти. Запрет также не распространяется на зоопарки, океанариумы и цирки.
Владимр Путин подписал закон об ответственном обращении с животными в декабре прошлого года. Согласно поправкам, хозяева потенциально опасных пород собак должны будут надевать на них намордники и ошейники во время выгула. Список таких пород ранее опубликовало МВД, однако количество пунктов в нем сократили с 69 до 13.
Источник: официальный портал правовой информации
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