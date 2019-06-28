Правительство утвердило список животных, которых запрещено содержать дома. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли животные, которые представляют опасность для владельцев, а также те, чья привычная среда обитания сильно отличается от условий их содержания в неволе. Животных сгруппировали в 33 отряда и объединили в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.

В список животных, которых нельзя держать дома, попали:

