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Новости28 июня 2019

Ужасные листолазы, морские дракончики и тарантулы: Каких животных россиянам запретили держать дома Запрет начнет действовать с января 2020 года

РедакторАлена Дергачева

Правительство утвердило список животных, которых запрещено содержать дома. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли животные, которые представляют опасность для владельцев, а также те, чья привычная среда обитания сильно отличается от условий их содержания в неволе. Животных сгруппировали в 33 отряда и объединили в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.

В список животных, которых нельзя держать дома, попали:

  • все виды кобр, питоны (длиннее четырех метров), цепочная и габонская гадюки, тигровый гремучник, песчаная эфа, ядозубы, комодские вараны, крокодилы, некоторые черепахи;
  • ядовитые лягушки, такие как ужасный листолаз, щитоголовая квакша и бразильский гребнистоголов;
  • скорпионы (за исключением некоторых видов), тарантулы, бродячие пауки, черная вдова, пауки-отшельники, атраксы;
  • тюлени, моржи, медведи, львы, тигры, леопарды, ягуары, гепарды, барсы, рыси, сервалы, волки, лисы, слоны, жирафы, бегемоты, носороги и другие млекопитающие;
  • пингвины, журавли, пеликаны, фламинго, соколообразные, филины и совы;
  • скаты, акулы, угри и другие крупные рыбы, морские дракончики, а также зоантарии.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте. Если животное, которое попало в список, приобрели до января 2020 года — его можно содержать до наступления естественной смерти. Запрет также не распространяется на зоопарки, океанариумы и цирки.

 Владимр Путин подписал закон об ответственном обращении с животными в декабре прошлого года. Согласно поправкам, хозяева потенциально опасных пород собак должны будут надевать на них намордники и ошейники во время выгула. Список таких пород ранее опубликовало МВД, однако количество пунктов в нем сократили с 69 до 13.

Источник: официальный портал правовой информации

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