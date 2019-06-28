Компания «Трансстройсервис», которая реконструирует дороги на подъездах к аэропорту Шереметьево, прокомментировала потоп — сегодня, 28 июня, там затопило несколько участков после продолжительного ливня.

Сотрудник компании рассказал «Открытым медиа», что причиной стала старая и недостаточно широкая канализация. «Ливневка, которая сейчас там есть, не справляется с таким количеством воды, она недостаточно широкая. Мы ее реконструируем, как и все дороги тоже», — сказал представитель «Трансстройсервиса». Подрядчик отметил, что затруднения возникают на этом участке уже пять лет.

По его словам, ливневку строители расширяют прямо сейчас, а реконструкция идет по плану. Компания выиграла контракт на работы общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей в 2018 году. Работы, согласно тендеру, начались в конце прошлого года, а завершить их планируют в 2020 году. Стоимость реконструкции самой ливневки оценили в 164 миллиона рублей.