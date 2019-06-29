Полиция задержала подозреваемых в фальсификации подписных листов для регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как рассказали в МВД, представитель владельца квартиры в одном из домов на Шелепихинской набережной пожаловался на посторонних людей в его жилище. «Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей», — заявили в министерстве. У задержанных изъяли документацию, ведомство проводит проверку.



Накануне в штабе Алексея Навального сообщили об офисе в деловом центре на Краснопресненской набережной, 12, где массово фальсифицировали подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным активистов, подписные листы заполняли за экс-главу московского «Яблока» Сергея Митрохина, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова и актера Андрея Соколова.

О «фабрике рисовальщиков» оппозиционеры узнали, обнаружив в интернете объявление, в котором предлагалась тысяча рублей за подпись в кабинете нотариуса. «Десяток молодых ребят сидели, и, пуская листы по кругу, по базам данных фальсифицировали подписи в поддержку целого ряда кандидатов», — рассказал менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков. Оппозиционеры потребуют снять с выборов всех кандидатов, за которых подделывали подписи.

