Регионы с самыми дорогими и дешевыми тарифами ЖКХ Разрыв между максимальной и минимальной стоимостью в регионах России составил 7,7 раза
Консалтинговая компания FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в 2018 году. С исследованием ознакомилась «Российская газета».
На первом месте оказалась Магаданская область, где средняя стоимость услуг составила 3,5 тысячи рублей в месяц или 42 тысячи рублей в год.
Место
Регион
Стоимость услуг ЖКХ в месяц (в рублях)
Стоимость услуг ЖКХ в год (в рублях)
Магаданская область
3 511
42 132
Камчатский край
3 420
41 041
Мурманская область
3 003
36 320
Чукотский автономный округ
2 774
33 000
Московская область
2 607
31 288
В среднем за прошлый год россиянин должен был заплатить 17, 9 тысячи рублей в год за услуги ЖКХ. В компании отметили, что в целом в стране насчитывается 30 регионов, где платежи в пересчете на одного жителя выше среднероссийских показателей.
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году отдавали жители Дагестана — 457 рублей в месяц или 5,5 тысячи рублей в год. За ним следуют Тыва (478 и 5,7 тысячи рублей соответсвенно) и Ингушетия (488 и 5,9). Разрыв между максимальной и минимальной стоимостью тарифов в регионах России составил 7,7 раза.
Источник: «Российская газета»
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