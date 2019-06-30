Камчатский край 3 420 41 041

Мурманская область 3 003 36 320

Чукотский автономный округ 2 774 33 000

Московская область 2 607 31 288

В среднем за прошлый год россиянин должен был заплатить 17, 9 тысячи рублей в год за услуги ЖКХ. В компании отметили, что в целом в стране насчитывается 30 регионов, где платежи в пересчете на одного жителя выше среднероссийских показателей.

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году отдавали жители Дагестана — 457 рублей в месяц или 5,5 тысячи рублей в год. За ним следуют Тыва (478 и 5,7 тысячи рублей соответсвенно) и Ингушетия (488 и 5,9). Разрыв между максимальной и минимальной стоимостью тарифов в регионах России составил 7,7 раза.

Источник: «Российская газета»