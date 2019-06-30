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Новости30 июня 2019

Регионы с самыми дорогими и дешевыми тарифами ЖКХ Разрыв между максимальной и минимальной стоимостью в регионах России составил 7,7 раза

РедакторАлена Дергачева

Консалтинговая компания FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в 2018 году. С исследованием ознакомилась «Российская газета».

На первом месте оказалась Магаданская область, где средняя стоимость услуг составила 3,5 тысячи рублей в месяц или 42 тысячи рублей в год.

Место

Регион

Стоимость услуг ЖКХ в месяц (в рублях)

Стоимость услуг ЖКХ в год (в рублях)

Магаданская область

3 511

42 132

Камчатский край

3 420

41 041

Мурманская область

3 003

36 320

Чукотский автономный округ

2 774

33 000

Московская область

2 607

31 288

В среднем за прошлый год россиянин должен был заплатить 17, 9 тысячи рублей в год за услуги ЖКХ. В компании отметили, что в целом в стране насчитывается 30 регионов, где платежи в пересчете на одного жителя выше среднероссийских показателей.

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году отдавали жители Дагестана — 457 рублей в месяц или 5,5 тысячи рублей в год. За ним следуют Тыва (478 и 5,7 тысячи рублей соответсвенно) и Ингушетия (488 и 5,9). Разрыв между максимальной и минимальной стоимостью тарифов в регионах России составил 7,7 раза.

Источник: «Российская газета»

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