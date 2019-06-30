«Мосгаз» впервые проложит газопровод под Москвой-рекой на глубине более 10 метров под ее дном. Работы на дюкере «Автозаводский» в районе Нагатинской набережной уже начались.

В отличие от газопровода, который лежит на дне, система под руслом реки не требует ежегодного обслуживания, затрат на использование и подводные работы. Такие сети могут прослужить более 30 лет, отметили в компании.

Во время работ специалисты не собираются отключать газоснабжение для жителей, завершить их планируют через месяц.