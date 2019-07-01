Деньги за участие в митинге «Мы за сквер»

В сети появились объявления, в которых обещают от 1 200 рублей в день за участие в митингах в поддержку сквера у Театра драмы. Скрины с объявлениями опубликовало сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга».

Представители «Парков и скверов» написали, что не имеют отношения к этим объявлениям и попросили сообщать о подобных «вакансиях» их анонимному телеграм-боту.

«Пока что непонятно, в чем смысл такой провокации. Возможно, это просто попытка дискредитировать и нас, и вас — наших друзей и сторонников. Просим вас быть бдительнее и не поддаваться на подобные провокации», — написали «Парки и скверы»