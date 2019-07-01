20 апреля, вторник
Юг
Юг
Россия
Войти
Россия
Новости1 июля 2019

Деньги за участие в митинге «Мы за сквер» «Парки и скверы Екатеринбурга» сообщили о фейковых объявлениях в сети

Деньги за участие в митинге «Мы за сквер»
РедакторАлексей Шахов

В сети появились объявления, в которых обещают от 1 200 рублей в день за участие в митингах в поддержку сквера у Театра драмы. Скрины с объявлениями опубликовало сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга».

Представители «Парков и скверов» написали, что не имеют отношения к этим объявлениям и попросили сообщать о подобных «вакансиях» их анонимному телеграм-боту.

«Пока что непонятно, в чем смысл такой провокации. Возможно, это просто попытка дискредитировать и нас, и вас — наших друзей и сторонников. Просим вас быть бдительнее и не поддаваться на подобные провокации», — написали «Парки и скверы»

В самом объявлении указан петербургский номер, его владелец не взял трубку во время звонка от редакции.

Источник, фотографии: Парки и скверы Екатеринбурга

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

«Православие с автоматами». Как горожане реагируют на начало строительства храма святой Екатерины
«Православие с автоматами». Как горожане реагируют на начало строительства храма святой Екатерины Тима Радя, Дмитрий Москвин, активистка на дереве и другие жители Екатеринбурга — о заборе вокруг сквера у Театра драмы
«Православие с автоматами». Как горожане реагируют на начало строительства храма святой Екатерины

«Православие с автоматами». Как горожане реагируют на начало строительства храма святой Екатерины
Тима Радя, Дмитрий Москвин, активистка на дереве и другие жители Екатеринбурга — о заборе вокруг сквера у Театра драмы

Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протеста
Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протеста И что происходит наутро
Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протеста

Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протеста
И что происходит наутро

«Скверный храм»: Как прошел второй день акции у Театра драмы
«Скверный храм»: Как прошел второй день акции у Театра драмы Выломанные заборы, задержания и ОМОН в центре Екатеринбурга
«Скверный храм»: Как прошел второй день акции у Театра драмы

«Скверный храм»: Как прошел второй день акции у Театра драмы
Выломанные заборы, задержания и ОМОН в центре Екатеринбурга

Музыка, ОМОН и десятки задержанных: Третий день протестов за сквер в Екатеринбурге
Музыка, ОМОН и десятки задержанных: Третий день протестов за сквер в Екатеринбурге А также стрит-арт и бесплатная пицца
Музыка, ОМОН и десятки задержанных: Третий день протестов за сквер в Екатеринбурге

Музыка, ОМОН и десятки задержанных: Третий день протестов за сквер в Екатеринбурге
А также стрит-арт и бесплатная пицца

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

Лучшие свадебные площадки в Сочи

Мечта фуди: «Цаца» — гастробар, где все возможно

«Мы открыли книжную кофейню в Новороссийске»

«Цаца»: гастрофантазия шефа Олега Побоева на тему альянса Азии и Кавказа

Кого возьмут в будущее: новый символ Сочи и прощание с олдскульными шашлычными во втором этапе реконструкции набережной

Первая полоса

Лучшие свадебные площадки в Сочи
Лучшие свадебные площадки в Сочи Для пышных торжеств и камерных росписей
Лучшие свадебные площадки в Сочи

Лучшие свадебные площадки в Сочи
Для пышных торжеств и камерных росписей

Мечта фуди: «Цаца» — гастробар, где все возможно
Промо
Мечта фуди: «Цаца» — гастробар, где все возможно
Мечта фуди: «Цаца» — гастробар, где все возможно
Промо

Мечта фуди: «Цаца» — гастробар, где все возможно

«Мы открыли книжную кофейню в Новороссийске»
«Мы открыли книжную кофейню в Новороссийске» Можно ли заработать на продаже бумажных книг в XXI веке и каково это — вести бизнес втроем
«Мы открыли книжную кофейню в Новороссийске»

«Мы открыли книжную кофейню в Новороссийске»
Можно ли заработать на продаже бумажных книг в XXI веке и каково это — вести бизнес втроем

«Цаца»: гастрофантазия шефа Олега Побоева на тему альянса Азии и Кавказа
«Цаца»: гастрофантазия шефа Олега Побоева на тему альянса Азии и Кавказа Новый ресторанный проект от команды устричного бара «Кашалот»
«Цаца»: гастрофантазия шефа Олега Побоева на тему альянса Азии и Кавказа

«Цаца»: гастрофантазия шефа Олега Побоева на тему альянса Азии и Кавказа
Новый ресторанный проект от команды устричного бара «Кашалот»

Кого возьмут в будущее: новый символ Сочи и прощание с олдскульными шашлычными во втором этапе реконструкции набережной
Промо
Кого возьмут в будущее: новый символ Сочи и прощание с олдскульными шашлычными во втором этапе реконструкции набережной
Кого возьмут в будущее: новый символ Сочи и прощание с олдскульными шашлычными во втором этапе реконструкции набережной
Промо

Кого возьмут в будущее: новый символ Сочи и прощание с олдскульными шашлычными во втором этапе реконструкции набережной

Mriya Resort&Spa — лучший отель для свадьбы в России по версии Wedding Awards Yug 2020
Спецпроект
Mriya Resort&Spa — лучший отель для свадьбы в России по версии Wedding Awards Yug 2020 Рассказываем без преувеличений, почему так получилось
Mriya Resort&Spa — лучший отель для свадьбы в России по версии Wedding Awards Yug 2020
Спецпроект

Mriya Resort&Spa — лучший отель для свадьбы в России по версии Wedding Awards Yug 2020
Рассказываем без преувеличений, почему так получилось

Постное меню в ресторанах Сочи
Постное меню в ресторанах Сочи Простые и сложные блюда, необычные сочетания и неожиданные вариации знакомых рецептов
Постное меню в ресторанах Сочи

Постное меню в ресторанах Сочи
Простые и сложные блюда, необычные сочетания и неожиданные вариации знакомых рецептов

Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно
Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно Диета, нагрузки, массаж и другие рекомендации врачей
Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно

Как заботиться о позвоночнике и суставах в 20, чтобы потом не было больно
Диета, нагрузки, массаж и другие рекомендации врачей

Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов
Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов
Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов

Зеленый сезон: 8 рецептов небанальных, но простых салатов

Сколько стоит жизнь в Абхазии
Сколько стоит жизнь в Абхазии Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке
Сколько стоит жизнь в Абхазии

Сколько стоит жизнь в Абхазии
Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке

Оформить судебную доверенность
Оформить судебную доверенность Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник
Оформить судебную доверенность

Оформить судебную доверенность
Чтобы родственники и друзья могли попасть к вам в суд и в спецприемник

Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте
Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте
Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте

Что такое pasta fresca (или домашняя паста)? А pasta secca? Большой гид по пасте

Как справиться с тревогой
Как справиться с тревогой Несколько действенных техник из когнитивной терапии
Как справиться с тревогой

Как справиться с тревогой
Несколько действенных техник из когнитивной терапии

Как выбрать уход за кожей по сезону
Как выбрать уход за кожей по сезону И как на ее состояние влияет менструальный цикл
Как выбрать уход за кожей по сезону

Как выбрать уход за кожей по сезону
И как на ее состояние влияет менструальный цикл

Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского» Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»

Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»
Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города

Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»
Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн» Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»

Новый альбом Энди Стотта, «Отец» с Энтони Хопкинсом и книга «Как я разлюбил дизайн»
Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас

«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»
«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники» Как среди ужасов войны отыскать надежду
«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»

«Мертвые — это неприятно, но это не страшно»: Выставка Виктории Ивлевой «Африканские дневники»
Как среди ужасов войны отыскать надежду

9 главных выходных в Краснодаре
9 главных выходных в Краснодаре Фестиваль, спектакли, музыка и гараж-винтаж
9 главных выходных в Краснодаре

9 главных выходных в Краснодаре
Фестиваль, спектакли, музыка и гараж-винтаж

9 главных событий выходных в Сочи
9 главных событий выходных в Сочи Stand Up, музыка, спектакли, футбол и TikTok
9 главных событий выходных в Сочи

9 главных событий выходных в Сочи
Stand Up, музыка, спектакли, футбол и TikTok

Мифы и факты о воде
Промо
Мифы и факты о воде Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом
Мифы и факты о воде
Промо

Мифы и факты о воде
Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом

Подпишитесь на рассылку