1 июля, 19:48



Хорошевский суд Москвы на десять суток арестовал Алексея Навального за участие в марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который прошел в Москве 12 июня.

Навального признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). В суде политик начал свою речь со слов Владимира Путина о том, что дело Ивана Голунова — это произвол. Он отметил, что не нарушал закон, и добавил, что старается не нарушать никаких правил, потому что «московская полиция обожает его задерживать».

По словам политика, его задержание политически мотивированно. Свидетели, опрошенные в суде — фотограф Александра Астахова, сотрудник ФБК Илья Пахомов и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, — подтвердили, что он ничего не скандировал, переходил дорогу в положенном месте, не перекрывал Чистопрудный бульвар и вообще до него не дошел.

На заседании также показали съемку пресс-службы Росгвардии, на которой Навального видно не было. Административное дело политика должны были рассмотреть 24 июня, однако суд отложили, чтобы ознакомиться с материалами.

Останкинский районный суд 28 июня по той же статье на девять суток арестовал сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова за участие в марше в поддержку. The Village вел прямую трансляцию с несанкционированной акции, которая прошла 12 июня в центре Москвы. На акции задержали более 540 человек.

Источник: «МБХ Медиа»