Мосгоризбирком раскритиковал петицию с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Перед избирательными комиссиями все кандидаты равны. Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы», — заявили в ведомстве.



Петицию опубликовали на Change.org накануне, 2 июля. В ней чиновников просят отказаться от использования административных рычагов, позволяющих не допустить независимых кандидатов до выборов. В частности, авторы петиции отметили возможность произвола со стороны избирательных комиссий, которые могут «забраковать настоящие подписи [за кандидата] по формальным признакам».

Петицию подписали известные деятели культуры и науки, среди них писатели Людмила Улицкая и Лев Рубинштейн, музыкальный критик Артемий Троицкий, режиссер Алексей Красовский, актер Алексей Серебряков, биолог Михаил Гельфанд, а также основатель «Вымпелкома» и премии «Просветитель» Дмитрий Зимин. На момент публикации новости петиция собрала почти 5 тысяч подписей.