Мосгоризбирком осудил петицию с просьбой не мешать независимым кандидатам в Мосгордуму Ведомство посчитало ее давлением на избирательные комиссии
Мосгоризбирком раскритиковал петицию с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
«Перед избирательными комиссиями все кандидаты равны. Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы», — заявили в ведомстве.
Петицию опубликовали на Change.org накануне, 2 июля. В ней чиновников просят отказаться от использования административных рычагов, позволяющих не допустить независимых кандидатов до выборов. В частности, авторы петиции отметили возможность произвола со стороны избирательных комиссий, которые могут «забраковать настоящие подписи [за кандидата] по формальным признакам».
Петицию подписали известные деятели культуры и науки, среди них писатели Людмила Улицкая и Лев Рубинштейн, музыкальный критик Артемий Троицкий, режиссер Алексей Красовский, актер Алексей Серебряков, биолог Михаил Гельфанд, а также основатель «Вымпелкома» и премии «Просветитель» Дмитрий Зимин. На момент публикации новости петиция собрала почти 5 тысяч подписей.
В Центризбиркоме в ответ на просьбу заявили, что не получали жалоб на недопуск кандидатов к выборам в Мосгордуму. После этого сторонники Алексея Навального опубликовали открытое обращение к
«Если не будет предпринято экстраординарных мер, то настоящие кандидаты, собравшие подписи настоящих избирателей, не будут допущены на выборы. Их подписи будут объявлены недостоверными, поддельными, выполненными с нарушениями», — подчеркнули оппозиционеры.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, а сбор подписей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 5 тысяч подписей.
Источник: «Интерфакс»
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