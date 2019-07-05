Русскоязычная «Википедия» провела проверку группы из 12 авторов, которых подозревали в ангажированных правках статей.

Исправления касались материалов о главах российских регионов и государственных проектах — о них оставляли положительные отзывы, а также об оппозиционерах, которых, напротив, критиковали. Особое внимание уделялось Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. По результатам проверки ресурс заблокировал часть пользователей, обвинив их в нарушении принципов нейтральности. Этот случай стал первым в истории русскоязычной энциклопедии, когда достаточно крупную группу редакторов уличили в манипуляции информацией.

Проверку инициировал создатель сервиса «Викифай» Михаил Грузнов. Он выяснил, что четыре аккаунта создали на «Википедии» давно, а еще восемь — в 2018–2019 годах, причем три из них появились в один день. Грузнов отмечал, что пользователи координировали работу, хотя и пытались это скрывать. Они не только оставляли правки, которые касались политики, но и писали на отстраненные темы. Исправления друг друга они верифицировали. Таким образом, группа набирала вес в сообществе редакторов.

Итоги расследования Грузнов опубликовал в таблице, где собрал пересекающиеся правки и общие темы, которых касались пользователи. К примеру, в статье о тульском губернаторе Алексея Дюмине появилась строка о его «счастливом браке», который продолжается более 15 лет, а также о его жене, которая увлекается лингвистикой и участвует в марафонах. В статье про врио губернатора Петербурга Александра Беглова добавили главу «Личная жизнь», которая целиком состоит из описания религиозности политика: его описывают как «глубоко верующего, воцерковленного православного человека». При этом в статью о Евгении Пригожине попали цитаты о шантаже со стороны Навального.