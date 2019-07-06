Метрополитен выпустил карты «Тройка» с изображением большой панды Жуи, который недавно вместе с самкой Диндин переехал в Московский зоопарк из китайского Чэнду.

Фотография Жуи сделана в заповеднике «Дуцзянъянь», который до недавнего времени был для медведя домом. Проездные посвятили не только переезду, но и 155-летию Московского зоопарка. Всего метрополитен подготовил 10 тысяч экземпляров.

Купить «Тройку» с пандой можно с 6 июля в автоматах на станциях Кольцевой линии, а также в кассах всех станций, которые расположены внутри кольца.