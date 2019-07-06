Новости6 июля 2019
Карта «Тройка» с изображением большой панды Метрополитен подготовил 10 тысяч экземпляров
Метрополитен выпустил карты «Тройка» с изображением большой панды Жуи, который недавно вместе с самкой Диндин переехал в Московский зоопарк из китайского Чэнду.
Фотография Жуи сделана в заповеднике «Дуцзянъянь», который до недавнего времени был для медведя домом. Проездные посвятили не только переезду, но и 155-летию Московского зоопарка. Всего метрополитен подготовил 10 тысяч экземпляров.
Купить «Тройку» с пандой можно с 6 июля в автоматах на станциях Кольцевой линии, а также в кассах всех станций, которые расположены внутри кольца.
Наблюдать за большими пандами можно в самом зоопарке, а также в онлайн-трансляции.
Источник: сайт мэрии Москвы
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