Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил признать самокаты видом транспорта и ввести штрафы для их владельцев.

По словам руководителя организации Александра Ходакова, самокаты, электросамокаты и сегвеи стали очень популярными, поэтому их владельцы часто оказываются на дорогах, но ответственность за нарушения правил для них не предусмотрена.

Только за апрель — май произошло несколько десятков аварий с участием таких видов транспорта, один человек погиб. «И что печально — страдают в основном дети: из 32 пострадавших — 25 детей», — отметил Ходаков. Глава ЦОДД добавил, что многие водители еще не адаптировались к поведению владельцев самокатов.

Ходаков подчеркнул, что изменение административного кодекса займет много времени, поэтому конкретных сроков назвать не смог.