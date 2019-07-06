На Болотной площади в Москве задержали Валентину Лузанову, которая стояла в одиночном пикете в поддержку сестер Хачатурян. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

По словам подруги активистки, Софьи Чайкун, они по очереди проводили пикеты, когда к Лузановой подошли участники движения «Мужское государство». Один из них встал рядом с плакатом «Сестры Хачатурян — убийцы». Его полицейские также задержали. Обоих повезли в отдел полиции по району Якиманка.

При этом «Новая газета» сообщила, что на Болотной площади задержали еще двоих представителей «Мужского государства».