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Новости6 июля 2019

На Болотной площади задержали девушку с плакатом в поддержку сестер Хачатурян Рядом с ней встал парень с плакатом «Сестры Хачатурян — убийцы»

РедакторАлена Дергачева

На Болотной площади в Москве задержали Валентину Лузанову, которая стояла в одиночном пикете в поддержку сестер Хачатурян. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

По словам подруги активистки, Софьи Чайкун, они по очереди проводили пикеты, когда к Лузановой подошли участники движения «Мужское государство». Один из них встал рядом с плакатом «Сестры Хачатурян — убийцы». Его полицейские также задержали. Обоих повезли в отдел полиции по району Якиманка.

При этом «Новая газета» сообщила, что на Болотной площади задержали еще двоих представителей «Мужского государства».

Ранее власти запретили марш в поддержку сестер Хачатурян, других жертв домашнего насилия, а также женщин, несправедливо осужденных за самооборону. Это произошло после того, как организаторы мероприятия отказались провести его по предложенному мэрией маршруту в Люблине.

Тогда же организаторы заявили, что не хотят подвергать участников опасности, предупредив, что марш могут с перцовкой атаковать члены «Мужского государства». В итоге они предложили горожанам выйти с пикетами на Болотную площадь к памятнику «Дети — жертвы пороков взрослых».

В середине июня следствие предъявило окончательное обвинение трем сестрам — Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян, которые убили своего отца. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, мужчина много лет издевался над дочерьми, насиловал их, избивал и запрещал ходить в школу. Адвокаты настаивают на невиновности сестер и называют их жертвами жестокого насилия.

Источник: «ОВД-Инфо»

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