В субботу, 13 июля, в «Меге Теплый Стан» пройдет летний фестиваль, посвященный Скандинавии.

Еду и напитки на фуд-корте представят IKEA, «Даблби», Burger Heroes и другие заведения. Также в торговом центре откроется временный маркет, где можно будет приобрести одежду, аксессуары, косметику и предметы интерьера. Также на мероприятии выступит Манижа.

Кроме того, для гостей подготовят 5 тысяч порций йогурта, а детей на фестивале познакомят с героями скандинавских сказок. В свою очередь, Volvo расскажет об истории автомобилей.