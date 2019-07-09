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Новости9 июля 2019

В «Меге Теплый Стан» состоится фестиваль, посвященный Скандинавии Для гостей подготовят 5 тысяч порций йогурта

РедакторАлена Дергачева

В субботу, 13 июля, в «Меге Теплый Стан» пройдет летний фестиваль, посвященный Скандинавии.

Еду и напитки на фуд-корте представят IKEA, «Даблби», Burger Heroes и другие заведения. Также в торговом центре откроется временный маркет, где можно будет приобрести одежду, аксессуары, косметику и предметы интерьера. Также на мероприятии выступит Манижа.

Кроме того, для гостей подготовят 5 тысяч порций йогурта, а детей на фестивале познакомят с героями скандинавских сказок. В свою очередь, Volvo расскажет об истории автомобилей.

Когда
13 июля, 10:00–00:00

Где
«Мега Теплый Стан»

Стоимость
вход свободный

Источник: пресс-служба «Меги»

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