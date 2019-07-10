Независимые муниципальные депутаты Москвы вышли на одиночные пикеты к городской избирательной комиссии с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции в Мосгордуму.

Депутат района Хамовники Илья Азар заявил, что у москвичей должен быть реальный выбор, а не «обычные российские „выборы“ между административным и несколькими техническими кандидатами».

В пикетах также приняли участие Елена Филина (проспект Вернадского) и Анна Шапошникова (Южное Тушино). Организатор акции — глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

