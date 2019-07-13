Обновлено (11 июля, 16:45)



Пожар на Северной ТЭЦ и в окружающих ее зданиях полностью потушили. Площадь возгорания достигла 1,4 тысячи квадратных метров.

Пожар привел к перебоям с электричеством в Мытищах. На решение проблемы, которая могла произойти из-за тушения огня, выделили 30–45 минут, рассказали в министерстве энергетики.



В ведомстве подчеркнули, что ТЭЦ скоро заработает в обычном режиме: все основное оборудование исправно, остается только решить вопрос с газопроводом, с которого, предположительно, и началось возгорание.

11 июля, 11:31

В Подмосковье в районе Мытищ загорелась Северная ТЭЦ, сообщают «Говорит Москва» и ТАСС.

Причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах. На территории ТЭЦ виден столб огня высотой 50 метров, к месту пожара стянуты силы МЧС.



По словам собеседника агентства, сведений о пострадавших не поступало.

Позднее в МЧС подтвердили, что на территории ТЭЦ горит газовая станция высокого давления. При этом существует угроза распространения огня, в том числе на строящееся здание общежития, добавил источник ТАСС.



UPD (12:10): Из-за пожара перекрыли Осташковское шоссе в сторону области. «РИА Новости» сообщают о восьми пострадавших. К месту пожара уже выехал пожарный поезд, также МЧС приготовило авиацию.



UPD (12:25): Жители Мытищ рассказали об отключении света и горячей воды в домах. При этом в пресс-службе Минэнерго заявили, что пожар на ТЭЦ не вызвал отключения электричества. В случае необходимости всех потребителей переведут на резервную схему электроснабжения, подчеркнули в министерстве.

UPD (13:45): Осташковское шоссе вновь открыли для движения. Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ выросло до 12 человек, один из них госпитализирован, сообщили в МЧС.



⚡️Движение по Осташковскому шоссе открыто в оба направления pic.twitter.com/2Wk5v0XnC4 — ЦОДД (@gucodd) 11 июля 2019 г.

UPD (15:55): В результате пожара на ТЭЦ погибла охранница, не успевшая выбраться из огня. Еще 13 человек пострадали. Ущерб оценили в 150 миллионов рублей.



После изначальной информации о пожаре на станции высокого давления Минэнерго сообщило о возгорании цистерны с маслом, а позднее власти заявили, что загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ. По данным источника «РБК», близкого к «Газпрому», причиной пожара стали несанкционированные буровые работы в периметре газопровода.

Возгорание на самом газопроводе уже потушили, но огонь перешел на несколько расположенных рядом зданий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.



Северную ТЭЦ в деревне Челобитьево ввели в эксплуатацию в 1992 году. Станция обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. Основное топливо, используемое на ТЭЦ, — природный газ.