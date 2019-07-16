В ЕСПЧ подали первую жалобу на реновацию. Москвич отстаивает право на частную собственность По мнению заявителя, программа преследует частные интересы
Москвич Александр Эйсман обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой против мэрии Москвы, которая включила его дом в программу реновации по итогам голосования собственников квартир.
По утверждению Григория Вайпана из Института права и публичной политики, представляющего интересы заявителя, это первая жалоба на программу реновации в ЕСПЧ.
По мнению Эйсмана, решение властей нарушает его право на частную собственность: Гражданский кодекс не содержит таких оснований для принудительного изъятия имущества, как реновация или голосование собственников.
Заявитель подчеркивает, что его дом не является ветхим или аварийным, а программа реновации не ставит целью создание социального жилья, то есть преследует частный, а не публичный интерес. Ранее Эйсман уже жаловался в Останкинский и Мосгорсуд, но получил там отказы.
Как отмечает глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев, ЕСПЧ признает за государствами право проводить градостроительную политику, но настаивает, что нельзя под ее прикрытием перераспределять имущество в пользу частных компаний без публичной нужды, как нельзя и предоставлять слишком малую компенсацию.
Источник: «Ведомости»
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