Москвич Александр Эйсман обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой против мэрии Москвы, которая включила его дом в программу реновации по итогам голосования собственников квартир.

По утверждению Григория Вайпана из Института права и публичной политики, представляющего интересы заявителя, это первая жалоба на программу реновации в ЕСПЧ.

По мнению Эйсмана, решение властей нарушает его право на частную собственность: Гражданский кодекс не содержит таких оснований для принудительного изъятия имущества, как реновация или голосование собственников.

Заявитель подчеркивает, что его дом не является ветхим или аварийным, а программа реновации не ставит целью создание социального жилья, то есть преследует частный, а не публичный интерес. Ранее Эйсман уже жаловался в Останкинский и Мосгорсуд, но получил там отказы.