Москомархитектура — о сносе библиотеки ИНИОН РАН Собирались ли власти изначально сносить библиотеку и был ли шанс спасти здание
В Москве снесли здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН.
После пожара в 2015 году здание на Нахимовском проспекте обещали восстановить, сохранив облик исторического здания, — тогда могло показаться, что речь идет о сохранении конструкций библиотеки. The Village попробовал выяснить у Москомархитектуры, собирались ли городские власти изначально сносить библиотеку и был ли шанс спасти здание.
Сперва в ведомстве нам без уточнений сообщили, что библиотеку ИНИОН пришлось снести, поскольку оставшаяся после пожара часть была в непригодном для эксплуатации состоянии. После уточняющих запросов Москомархитектура прислала ответ главного архитектора города Сергея Кузнецова: «Да, визуально мы видим уцелевшие конструкции, но они уже не соответствуют требованиям безопасности. Уцелел фундамент, и он сохраняется».
Вместе с тем снос прокомментировали в проектной организации «Гипрокон»: «По результатам обследования было выявлена аварийность уцелевших элементов — железобетонных плит и металлоконструкций. Дальнейшее использование этих материалов просто невозможно, из-за высоких температур они полностью утратили несущие свойства. Мосгорэкспертиза даже не хотела согласовывать нам сохранение фундамента здания. Кроме того, здание после постройки в 60-х годах ни разу не ремонтировалось и было малопригодно для работы».
Новое здание библиотеки ИНИОН собираются построить в соответствии с проектом ее изначального автора, советского архитектора Якова Белопольского. Здание восстановят в прежних габаритах, с сохранением пропорций и характерных архитектурных деталей. По предварительной оценке, работы займут два-три года.
The Village писал о том, почему здание ИНИОН РАН необходимо восстановить. Как будет выглядеть новая библиотека, можно посмотреть здесь.
Источник: пресс-служба Москомархитектуры
Комментарии
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