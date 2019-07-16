В Москве снесли здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН.

После пожара в 2015 году здание на Нахимовском проспекте обещали восстановить, сохранив облик исторического здания, — тогда могло показаться, что речь идет о сохранении конструкций библиотеки. The Village попробовал выяснить у Москомархитектуры, собирались ли городские власти изначально сносить библиотеку и был ли шанс спасти здание.

Сперва в ведомстве нам без уточнений сообщили, что библиотеку ИНИОН пришлось снести, поскольку оставшаяся после пожара часть была в непригодном для эксплуатации состоянии. После уточняющих запросов Москомархитектура прислала ответ главного архитектора города Сергея Кузнецова: «Да, визуально мы видим уцелевшие конструкции, но они уже не соответствуют требованиям безопасности. Уцелел фундамент, и он сохраняется».