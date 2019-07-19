Восемь человек пострадали при экстренной эвакуации из самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево.

В ночь на пятницу, 19 июля, Boeing 737 с 173 пассажирами на борту вылетал рейсом N4-477 в Ереван. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе в кабине пилотов сработал датчик о задымлении, после этого экипаж решил прервать взлет.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, в результате чего двух человек отправили в больницу. «Один человек госпитализирован с вывихом голеностопа, еще один с гипертоническим кризом», — рассказал источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, у большинства пострадавших ссадины и ушибы. Около 05:30 эвакуированных пассажиров отправили в Ереван резервным бортом, 28 человек от перелета отказались.



В ходе проверки в салоне самолета возгорания не обнаружили. В Nordwind сообщили, что причиной нештатной ситуации стал посторонний запах на борту. Источник ТАСС в авиационных службах отметил, что Boeing авиакомпании проходил все предполетные процедуры и находился в исправном состоянии.