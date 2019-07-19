В Шереметьеве эвакуировали самолет Nordwind после сигнала о задымлении. Восемь человек пострадали Экипаж лайнера, выполнявшего рейс в Ереван, отказался от взлета
Восемь человек пострадали при экстренной эвакуации из самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево.
В ночь на пятницу, 19 июля, Boeing 737 с 173 пассажирами на борту вылетал рейсом N4-477 в Ереван. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе в кабине пилотов сработал датчик о задымлении, после этого экипаж решил прервать взлет.
Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, в результате чего двух человек отправили в больницу. «Один человек госпитализирован с вывихом голеностопа, еще один с гипертоническим кризом», — рассказал источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, у большинства пострадавших ссадины и ушибы. Около 05:30 эвакуированных пассажиров отправили в Ереван резервным бортом, 28 человек от перелета отказались.
В ходе проверки в салоне самолета возгорания не обнаружили. В Nordwind сообщили, что причиной нештатной ситуации стал посторонний запах на борту. Источник ТАСС в авиационных службах отметил, что Boeing авиакомпании проходил все предполетные процедуры и находился в исправном состоянии.
Тем временем источник «Интерфакса» заявил, что инцидент мог произойти в результате нарушения техрегламента при подготовке к вылету. По данным собеседника агентства, в систему подачи воздуха попала технологическая жидкость, которую используют для промывки движка, — это могло спровоцировать задымление.
Росавиация сформировала спецкомиссию для расследования инцидента. В ведомстве решение командира самолета о прекращении полета назвали обоснованным. В свою очередь, Ространснадзор объявил о внеплановой проверке Nordwind. Также проверку начали СКР и прокуратура.
Источники: Nordwind, ТАСС, РИА «Новости»
Комментарии
сообщения об экстренных посадках встречаются довольно часто, а вот о травмах при этом нет.
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