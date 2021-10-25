UPD: тело 27-летней Дарьи нашли.



На тренировке парусной школы «Сила ветра» 23 октября девушка-яхтсменка выпала из лодки. Несчастный случай произошел на Клязьминском водохранилище в доме отдыха «Березки» в Московской области.

Спасатели, водная полиция и водолазы пока не нашли пропавшую. «Поиски продолжаются. Мы связались с ее родственниками и надеемся на лучшее», — сообщили The Village в пресс-службе «Силы ветра». Имя яхтсменки представители школы не назвали: «Пока мы не имеем права разглашать эту информацию».