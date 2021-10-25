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Новости25 октября 2021

Яхтсменка пропала на парусной тренировке в Подмосковье Спасатели ведут поиски

UPD: тело 27-летней Дарьи нашли.

На тренировке парусной школы «Сила ветра» 23 октября девушка-яхтсменка выпала из лодки. Несчастный случай произошел на Клязьминском водохранилище в доме отдыха «Березки» в Московской области. 

Спасатели, водная полиция и водолазы пока не нашли пропавшую. «Поиски продолжаются. Мы связались с ее родственниками и надеемся на лучшее», — сообщили The Village в пресс-службе «Силы ветра». Имя яхтсменки представители школы не назвали: «Пока мы не имеем права разглашать эту информацию».

Члены экипажа

Был спокойный ветер, парусная команда шла полным курсом и отрабатывала маневры, когда прилетел порыв с заходом ветра. Девушка выпала за борт и поплыла за лодкой. Через несколько десятков секунд команда смогла развернуться и пошла в сторону выпавшего члена экипажа — после поворота ребята потеряли ее из поля зрения и больше не видели.

Наши коллеги из The Village тоже были на той тренировке и находились на берегу, когда «услышали крики». Однако больше они ничего не видели.

Источник: The Village

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