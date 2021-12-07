Как прошла акция «Арт-окно» на исторических улицах Нижнего и где смотреть новые стрит-арт работы

Нина Ершова

руководитель АНО «Центр сохранения и развития исторической среды «Заповедные кварталы»

В городе достаточно много расселенных домов, которые находятся в разном статусе ветхости. Какие-то из них удалось спасти от сноса, и они стали объектами культурного наследия. Идея всей этой акции заключается в том, что нужно ограничить доступ в эти дома, чтобы обеспечить их безопасность, и чтобы они стали включены в городскую среду.

Вместе с художниками мы исследовали истории этих домов, они создали концепции для своих работ, которые разместились в оконных проемах. Например, у дома на Грузинской, 7 история была связана с часовщиком и серебряных дел мастером, поэтому там отражена концепция художника, связанная со временем и часами.

Для Нижнего история эта не нова: мы объединили лучший опыт нижегородских активистов совершенно разных лет. Тут можно вспомнить об архитектурном фестивале «О’город. Окно», в рамках которого в 2018 году в Нижнем прошла художественная консервация деревянных домов в кварталах 1833 года и церкви Трех Святителей. Градозащитники и активисты собрали деньги, прошла акция с краудфандингом — «Народная консервация», а потом нижегородские уличные художники создали произведения, защищающие оконные проемы — так эти дома вернулись городу.

На акцию к нам приехали волонтеры команды «Том Сойер Феста» из четырнадцати городов со всей России

Сейчас мы продолжаем эту акцию, но для создания работ используем новый подход — они печатаются на фанере. Эту идею нам подала «Нижегородская девелоперская компания», которая была инвестором одного из домов в квартале Церкви трех Святителей, который к 800-летию приводили в порядок. В этом доме на улице Славянской — мы называем его «Дом с собаками» — на первом уровне в оконных проемах находились замечательные работы художника Андрея Оленева, а сверху было незакрытое окно, и мы заметили, что там поселилась кошка. Потом присмотрелись, а кошка-то неживая! Подумали, что это новая работа художника с кошкой в окне, но оказалось, что это печать на фанере — выглядело очень натурально. В этот раз нужно было подготовить работы за короткий срок для шестнадцати домов, поэтому мы использовали ту же технику с печатью на фанере.

На акцию к нам приехали волонтеры команды «Том Сойер Феста» из 14 городов со всей России. Эти ребята были у нас до 800-летия на первом съезде «Том Сойер Феста» в Нижнем, а после остались еще на неделю, чтобы помочь к юбилею города. И сейчас, когда мы просто бросили клич в федеральном чате фестиваля, пригласили помочь с новой акцией и заодно посмотреть, что стало с городом и домами, которые они помогали приводить в порядок, многие сразу же откликнулись.