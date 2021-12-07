Как прошла акция «Арт-окно» на исторических улицах Нижнего и где смотреть новые стрит-арт работы
В прошедшие выходные сразу на нескольких улицах в центре города прошла художественная акция «Арт-окно». Инициатива проходит в рамках первой зимней программы всем известного фестиваля «Том Сойер Фест». Акцию предложило организовать АНО «АСИРИС» («Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области»), координаторами акции стали «Заповедные кварталы». Основная цель организаторов — ограничить доступ в расселенные объекты исторической среды, чтобы защитить уникальные дома от проникновения, вандализма, разрушения и поджогов, что особенно актуально в холодный сезон.
Для акции было выбрано шестнадцать домов в границах территории «Старый Нижний Новгород», которые включены в программу сохранения и развития в будущем, но уже сейчас здания требуют работ по консервации. Мы поговорили с организаторами акции и приехавшими специально на «Арт-окно» волонтерами, а также с несколькими художниками, участвовавшими в акции, о связи их работ с историей города и конкретных зданий, о выходе «на улицы» и взаимодействии работ с городом и стрит-артом других авторов.
Нина Ершова
руководитель АНО «Центр сохранения и развития исторической среды «Заповедные кварталы»
В городе достаточно много расселенных домов, которые находятся в разном статусе ветхости. Какие-то из них удалось спасти от сноса, и они стали объектами культурного наследия. Идея всей этой акции заключается в том, что нужно ограничить доступ в эти дома, чтобы обеспечить их безопасность, и чтобы они стали включены в городскую среду.
Вместе с художниками мы исследовали истории этих домов, они создали концепции для своих работ, которые разместились в оконных проемах. Например, у дома на Грузинской, 7 история была связана с часовщиком и серебряных дел мастером, поэтому там отражена концепция художника, связанная со временем и часами.
Для Нижнего история эта не нова: мы объединили лучший опыт нижегородских активистов совершенно разных лет. Тут можно вспомнить об архитектурном фестивале «О’город. Окно», в рамках которого в 2018 году в Нижнем прошла художественная консервация деревянных домов в кварталах 1833 года и церкви Трех Святителей. Градозащитники и активисты собрали деньги, прошла акция с краудфандингом — «Народная консервация», а потом нижегородские уличные художники создали произведения, защищающие оконные проемы — так эти дома вернулись городу.
На акцию к нам приехали волонтеры команды «Том Сойер Феста» из четырнадцати городов со всей России
Сейчас мы продолжаем эту акцию, но для создания работ используем новый подход — они печатаются на фанере. Эту идею нам подала «Нижегородская девелоперская компания», которая была инвестором одного из домов в квартале Церкви трех Святителей, который к 800-летию приводили в порядок. В этом доме на улице Славянской — мы называем его «Дом с собаками» — на первом уровне в оконных проемах находились замечательные работы художника Андрея Оленева, а сверху было незакрытое окно, и мы заметили, что там поселилась кошка. Потом присмотрелись, а кошка-то неживая! Подумали, что это новая работа художника с кошкой в окне, но оказалось, что это печать на фанере — выглядело очень натурально. В этот раз нужно было подготовить работы за короткий срок для шестнадцати домов, поэтому мы использовали ту же технику с печатью на фанере.
На акцию к нам приехали волонтеры команды «Том Сойер Феста» из 14 городов со всей России. Эти ребята были у нас до 800-летия на первом съезде «Том Сойер Феста» в Нижнем, а после остались еще на неделю, чтобы помочь к юбилею города. И сейчас, когда мы просто бросили клич в федеральном чате фестиваля, пригласили помочь с новой акцией и заодно посмотреть, что стало с городом и домами, которые они помогали приводить в порядок, многие сразу же откликнулись.
Николай Власов
художник, галерист
Когда мне предложили поучаствовать в акции «Арт-Окно», в первую очередь, я ознакомился с историей дома. У дома на Грузинской, 7, действительно, богатая история: построенный в 1844 году, единственный полукаменный на улице, он позже перешел во владение ремесленника и часовщика Телогреева — ремесленного главы Нижнего Новгорода. Позже, в начале ХХ века, дом купил купец и меценат Поляк, который многое сделал для еврейской общины города — организовывал помощь неимущим семьям и некоторое время был членом духовного правления общины.
Первой мыслью для реализации проекта было изображение портретов жильцов, но при дальнейшем рассмотрении эта идея показалась мне немного поверхностной и неглубокой, ведь истории и время, которое олицетворяет собой дом сейчас, требуют более детального и глубокого подхода.
В моих работах отражены не только вопросы реки времени как смыслового понятия, но и отражен наш город — Нижний Новгород с его историей, которую подчеркивают газеты, его географический силуэт, его реки, его лица
Идея связи времени и дома не оставляла меня, и, когда я просматривал свои работы, понял, что у меня уже есть то, что я хотел бы выразить в этом проекте — триптих «Река времени». Своими работами я хотел показать то, что время не стоит на месте — оно движется, перетекая из одного в другое, что, как мне кажется, перекликается с работой мастера-часовщика Телогреева, который, несомненно, в своем ремесле тоже задавался этими вопросами. С технической точки зрения работы органично вписаны в фасад дома — не нарушая, но только добавляя целостности. В моих работах отражены не только вопросы реки времени как смыслового понятия, но и наш город — Нижний Новгород с его историей, которую подчеркивают газеты, его географический силуэт, его реки, лица, ведь именно это наслоение, как показано на картинах: судьба — место — люди, и составляет историю.
Алексей Старков
художник, культуролог, музейный педагог
На самом деле, про дом, на котором находится моя работа, я ничего не знаю, и симптоматично, что и работа моя тоже не имеет никакого названия. Все эти окна основаны на фотографиях, как раз найденных в оставленных домах или около расселенных домов, которых у нас в городе много. Естественно, кто на этих фотографиях изображен, и откуда они, тоже ничего не известно. Как у названия работы нет никаких «костылей» для зрителя, который может что-то себе достроить, исходя из названия, так и я сам ничего про эти фотографии не знаю. Я их сравниваю с некими ключами: для нас ключ от квартиры — очень важная вещь, и потерять его — довольно трагичная ситуация, но если кто-то из нас найдет ключ на улице, то он будет абсолютно бесполезной вещью. Так и с фотографиями: найдя чужие фотографии, мы можем достраивать для них какие-то романтические вещи, но они не наши, их делали не мы и не для нас. Поэтому я их оставляю там, но с ними работаю с помощью своей техники: снимаю глянцевый слой, и тогда фотографические чернила сами начинают растекаться — получается такая романтичная история.
Найдя чужие фотографии, мы можем достраивать для них какие-то романтические вещи, но они не наши, их делали не мы и не для нас
Но эти кварталы и линии улиц, которые нам уже довольно привычны, мы их постоянно видим, и наш глаз уже замылился — отчасти подобные акции могут помочь взглянуть на них внимательнее.
Любовь Егорычева
волонтер Том Сойер Феста с 2020 года
Я была в Нижнем впервые в мае, на съезде «Том Сойер Феста», и организаторы провели нам экскурсию вместе с нижегородскими художниками: Никита Nomerz показывал Грузинскую, и я влюбилась в этот «дом с сорняками» — точнее, с «пастушьей сумкой». Меня поразило, что художники не стесняются таких домов, а наоборот — художественным способом выражают свои идеи и привлекают внимание к проблемам. На самом деле, мы тогда тоже работали на Славянской: чистили дверь, и там были ботанические иллюстрации художницы Лены Лисицы — мне понравилось, что там тоже были иллюстрации сорняков, и смысл в том, что в славянской культуре они считались оберегами. Получается, что жители дома оттуда уехали, а эти сорняки, условно говоря — бурьян, которым порос дом, продолжают его охранять. Меня это очень вдохновило, и захотелось вместе с художниками поучаствовать в процессе, а потом я узнала, что в Нижнем пройдет «Арт-окно» и приехала сюда снова.
Том Сойер Фест» для нас — это точка сбора, обмена опытом между городами
Волонтеры участвуют в консервации домов: художники подготовили работы, мы в штабе их допилили до нужного размера под окна, а потом занимались установкой вместе с ребятами из разных городов. «Том Сойер Фест» для нас — это точка сбора, обмена опытом между городами. Это прикольная фишка, когда ты приезжаешь в другой город и общаешься с людьми, которые любят его, он для тебя раскрывается по-новому.
Работы, созданные в рамках акции «Арт-окно»:
● Триптих «Река времени», Николай Власов
ул. Грузинская, 7 - дом титулярной советницы А.Д. Воробьевской, построен в 1905 году
● «Усадьба», Синий Карандаш
ул. Грузинская, 9 - главный дом городской усадьбы Н.С. и А.Ф. Тарасовых, 1844-1845 годы
● «Наследие», Маруся Шлык
ул. Грузинская, 11 — жилой дом, вторая половина XIX века
Во дворе домов №11 и № 13 находился каретный сарай извозчика Шнырова, в котором содержались десятки экипажей, конюшня с двумя каурыми меринами и 26 вороными жеребцами. Когда-то это был самый богатый историей двор на Грузинской улице.
● Без названия, Алексей Старков
ул. Короленко, 28 — жилой дом, вторая половина XIX века
● «Красный круг культуры», Тимофей Маляров
ул. Короленко, 40 — жилой дом, конец XIX — начало XX века
ул. Короленко, 42 — дом, в котором в 1875-1876 гг. у своего деда жил Алексей Максимович Пешков — будущий писатель Максим Горький
На фанерных листах в оконных проемах разместят цитаты из повести «Детство», которые связаны с ранними годами жизни писателя в доме на улице Короленко (бывшая улица Канатная).
● «Экипаж», Ирина Rin
ул. Малая Ямская, 25/18 — жилой дом А.М. Самойлова, построен в 1902-1906 годах
В конце XVII века именно на улицу Малую Ямскую были переселены более 100 ямщиков, поэтому она получила такое название.
● «На закате», Иван Симонов
ул. Горького, 129 — жилой дом мещанина С. Соболева, одного из последних попечителей Петропавловской церкви, принимавшего участие в ее реставрации
● «Принятие», Вязь Маркер
ул. Сергиевская, 15 — жилой дом, конец XIX — начало XX века
● Без названия, Илья Маломошенко
ул. Шевченко, 7а — жилой флигель мещанина И.Г. Сайчева, 1913 год
● Триптих «Птицы», Катя Козырева
ул. Славянская, 4б — надворный флигель усадьбы Гусевых, построен в 1897 году