Такая инициатива, на мой взгляд, находится за пределами здравого смысла. Получается, что если педагог публикует информацию, которая наносит вред здоровью или развитию детей, то это должно как-то караться. А если это делают родители, бездетные, бухгалтера, политики, артисты или кто угодно, то они разве не должны понести наказание? Права ребёнка обеспечиваются Конвенцией и другими международными документами, федеральными законами и актами, т.е. в принципе нельзя такую информацию распространять. Получается, что вводится регулирование сверх того, что уже есть в разных действующих законах России. И не просто регулирование, а сначала создадут специальные комиссии, человека обвинят, а он, если будет не согласен, то пусть идёт в суд и там доказывает свою правоту. Кажется, мы это уже проходили в разные годы, в разных странах.

На мой взгляд, последние инициативы министерства просвещения, очень, мягко говоря, противоречивы. Например, существует Национальная программа «Цифровая экономика», в неё вкладывается огромное количество ресурсов, об обязательной цифровой грамотности не говорит только, наверное, моя собака, а министр просвещения Васильева параллельно заявляет, что надо «…четко и жестко исключить…» смартфоны и другие гаджеты во время образовательного процесса. Скоро и свет нельзя будет в классе включить. Может, уже настало время не выдавать очередные карательные предписания, а найти решения и инструменты, которые помогут учителю не выгорать и не сгорать на работе, не тонуть в бессмысленной рутине, а оставаться ресурсным для своих учеников, развиваться и быть в курсе новых технологий, в том числе и педагогических?

Учитель — обычный человек как на работе, так и вне её. Другое дело, что учителям сейчас реально нелегко: от них требуют решения всех накопившихся в системе образования за последние десятилетия проблем, а все нововведения внедряются не вместо, а поверх старых систем и методов.