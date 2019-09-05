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Мнения5 сентября 2019

«С неэтичным поведением учителей я сталкивалась в жизни» Что думают иркутские учителя, родители и школьники о новых правилах этики для педагогов от Минпросвещения

РедакторЕкатерина Зырянова

Для российских учителей разработали правила профессиональной этики и поведения в соцсетях. Минпросвещения уже направило документ в регионы. В положении говорится, что педагог должен воздерживаться от размещения в интернете «информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей». Также учителей призывают избегать ситуаций, которые могут навредить их чести, достоинству и деловой репутации. Кроме того, педагоги, согласно документу, должны проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность в общении с учениками и «другими участниками образовательных отношений». 

Причиной принятия такого документа во многом послужили громкие скандалы с увольнением учительниц, которые выкладывали фото в купальниках или коротких платьях в соцсети. The Village спросил иркутских учителей, родителей и школьницу, как они относятся к новшеству и должен ли педагог придерживаться каких-либо правил при публикации контента на личных страницах. 

алёна карасёва

школьный педагог

Такая инициатива, на мой взгляд, находится за пределами здравого смысла. Получается, что если педагог публикует информацию, которая наносит вред здоровью или развитию детей, то это должно как-то караться. А если это делают родители, бездетные, бухгалтера, политики, артисты или кто угодно, то они разве не должны понести наказание? Права ребёнка обеспечиваются Конвенцией и другими международными документами, федеральными законами и актами, т.е. в принципе нельзя такую информацию распространять. Получается, что вводится регулирование сверх того, что уже есть в разных действующих законах России. И не просто регулирование, а сначала создадут специальные комиссии, человека обвинят, а он, если будет не согласен, то пусть идёт в суд и там доказывает свою правоту. Кажется, мы это уже проходили в разные годы, в разных странах.

На мой взгляд, последние инициативы министерства просвещения, очень, мягко говоря, противоречивы. Например, существует Национальная программа «Цифровая экономика», в неё вкладывается огромное количество ресурсов, об обязательной цифровой грамотности не говорит только, наверное, моя собака, а министр просвещения Васильева параллельно заявляет, что надо «…четко и жестко исключить…» смартфоны и другие гаджеты во время образовательного процесса. Скоро и свет нельзя будет в классе включить. Может, уже настало время не выдавать очередные карательные предписания, а найти решения и инструменты, которые помогут учителю не выгорать и не сгорать на работе, не тонуть в бессмысленной рутине, а оставаться ресурсным для своих учеников, развиваться и быть в курсе новых технологий, в том числе и педагогических?

Учитель — обычный человек как на работе, так и вне её. Другое дело, что учителям сейчас реально нелегко: от них требуют решения всех накопившихся в системе образования за последние десятилетия проблем, а все нововведения внедряются не вместо, а поверх старых систем и методов.

Мария рябцева

школьный педагог

Учитель — это лицо школы, он подает пример, и он должен себя в чём-то сдерживать, контролировать. Потому что когда ты выбираешь такую профессию, ты должен понимать, что ты учитель и тебе нужно соответствовать, следить за своими действиями, поступками, времяпрепровождением. Я наблюдаю за коллегами и вижу, что они выкладывают видео или фото, на мой взгляд, неуместные для учителя. Я считаю, что такая инициатива нужна, потому что родители и дети на всё это смотрят. У меня проблем таких нет, потому что я не считаю нужным выкладывать то, что будет порочить меня в чужих глазах.

Я надеюсь, что ситуация не будет переходить грань абсурдного. Как в том же случае с купальниками. Однако учитель не может выкладывать фотографии, где видно, что он проводит время с алкоголем.

Вообще, можно всё это фильтровать. В социальных сетях есть настройки приватности. Ты можешь публиковать всё, что ты хочешь, но только для своих друзей.

Есть один момент. У меня татуировка на плече, я её скрываю, меня это немножко беспокоит. Иногда мне хочется что-то с коротким рукавом надеть, но меня пугает, как могут отреагировать люди. Хотя в интернет я выкладывала фото с ней, и родители, учителя даже лайкали, и мне никто ничего не сказал.

павел циколин

папа первоклассницы и шестиклассника

Мне кажется, есть перегиб с двух сторон: и в самой системе образования, и со стороны родителей. Я помню, как сам учился, ходил в школу, делал уроки, и такого контроля, которой есть сейчас, не было. Родители перебарщивают. Взять одно наличие этих вот родительских чатов в «Вотсапе» и «Вайбере». Вырисовывается в целом проблема, связанная с соцсетями, проблемы решаются методом «кину тряпку из-за угла». Думаю, то же самое есть и в среде учителей.

Все мы жители одного социума. Стёрлись те грани, которые формировали раньше принципы для той или иной специальности. Сейчас мы видим очень много отклонений, и в той же полиции, и в школе. Специальность люди выбирают для того, чтобы решить свои финансовые вопросы. И какие бы документы ни вводили, всё это немножечко не то.

Я считаю, что у нас проблема с обществом в целом. Раньше бабушки сидели на лавочках и обсуждали: «Наркоман пошёл, проститутка пошла». А сейчас у нас в соцсетях все, как бабушки. Этот документ по отношению к учителям может только навредить, он лишает человека свободы выбора, возможности высказать свое мнение.

От детей закрывать мир путём таких запретительных мер? Да пусть они лучше от учителя что-то узнают! Что, больше нигде купальник не увидят? Или мат не прочитают? «У нас наркотики продают в 17-й квартире, а мы на подъезд кодовый замок поставим!» Разврат в интернете, доступ к Pornhub, куча разных роликов, видеоклипов, в которых чёрт-те что можно увидеть, но мы считаем угрозой учителя. Немножко не туда смотрим. Где-то читал, что основная проблема нашего министерства образования — это само министерство образования. Тема ни о чём. Она не решает никакой проблемы, но отводит внимание от ключевых вопросов.

яна варшавская

мама пятиклассницы

Учитель — это призвание. Моя мама была учительницей, я сама — педагогом. Для меня это личность, которой я доверяю своего ребенка. И уж, конечно, она не может выйти за школьный забор и начать вести себя, как она хочет. Потому что могут увидеть ученики. Да даже не поэтому. В школу и попадать такие люди не должны.

Но давайте оговоримся: я не про фото педагогов в купальниках в соцсетях. В этом нет никаких проблем — человек загорает, отдыхает, одет прилично. Давайте отделять ханжество от этики.

Я замечательно отношусь ко всему, что регулируется государством. Должны быть прописаны законы, потому что у людей свои коридоры, где заканчивается этика и начинается ханжество. Вопросы этики — самые сложные. Не мешало бы создать какие-то мягкие структуры вроде советов по этике при образовательных учреждениях или департаменте образования.

Мы же в компаниях создаем корпоративные правила, в них порой даже запрещается курить, а это вроде как уже нарушение основного закона о свободе выбора. Но если не хочешь выполнять эти требования — не идёшь работать в компанию.

Я ни за что не поверю матери, которая скажет: «А мне кажется, это личная жизнь каждого». Так можно считать, если у тебя нет ребёнка, или он уже взрослый.

полина сергеева

школьница

Я подписана на некоторых учителей, но, в основном, из вежливости. За их постами не очень внимательно слежу.  Думаю, что учитель такой же человек, как и все, и абсолютно нормально, что у него есть своя частная жизнь. Фотки в купальниках никак не изменят моего отношения к нему. Да, учитель — это лицо школы, но это относится и к ученикам тоже. 

С неэтичным поведением учителей я сталкивалась в жизни, это постоянно происходит. Но особенно никак не реагируешь, потому что портить отношения с педагогом — равно портить себе дальнейшую успеваемость. Просто теряется уважение к человеку, не хочется приходить к нему на уроки и учить этот предмет. В интернете с каким-то некорректным поведением педагогов не встречалась. 

Обложка — pixabay.com

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