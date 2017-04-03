В «Музеоне» пройдет субботник «За чистоту искусства» Парк подготовят к новому теплому сезону
В парке «Музеон» 8 апреля состоится ежегодный субботник «За чистоту искусства». Об этом The Village сообщила пресс-служба парка.
В ходе субботника планируется привести в порядок газоны, подмести дорожки и почистить скульптуры парка. Участников обещают угостить круассанами и кофе.
Получить инвентарь для уборки можно будет около входа в парк с Мароновского переулка. Субботник начнется в 12:00.
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