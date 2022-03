C 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге. Городские новости, утренние газеты, фото и сообщения из социальных сетей, анонсы интересных событий, цитаты и цифры, мнения и комментарии. Утренний канал The Village поможет узнать всё, чем живёт мегаполис сегодня.