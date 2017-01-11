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Утро в Петербурге
11 января 2017
11 января
С 10 до 12 утра The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге
Редактор
Юля Галкина
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1 комментарий
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Owlet
Федеральная служба безопасности России
взломала
мессенджер Telegram
отличная шутка xD
11 января 2017 Г, 07:34
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Федеральная служба безопасности России взломала мессенджер Telegram
отличная шутка xD
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