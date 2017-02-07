11:45
Минута удивительных анонсов.
Шоколадная фабрика «Счастье» ко дню святого Валентина поставит на Исаакиевской площади огромное сердце изо льда, весом 500 кг.
«Во льду будет шоколад и билеты на двоих в Амстердам», — уточняется в сообщении фабрики. Предполагается, что лед можно растопить «теплом ладоней» — и таким таким выиграть приз (ну не знаю).
Далеко не новость, в прошлом году то же самое было, только вместо билетов - обручальное кольцо.
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11:45
Минута удивительных анонсов.
Шоколадная фабрика «Счастье» ко дню святого Валентина поставит на Исаакиевской площади огромное сердце изо льда, весом 500 кг.
«Во льду будет шоколад и билеты на двоих в Амстердам», — уточняется в сообщении фабрики. Предполагается, что лед можно растопить «теплом ладоней» — и таким таким выиграть приз (ну не знаю).
Далеко не новость, в прошлом году то же самое было, только вместо билетов - обручальное кольцо.
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