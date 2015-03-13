Как выглядит самая модная библиотека Петербурга М-86 На Московском проспекте открыли центр М-86 — продвинутую «дочку» библиотеки Маяковского. The Village побывал там и запечатлел футуристичный дизайн, бесплатную студию звукозаписи и туристический центр
На Московском проспекте, 86, недалеко от метро «Фрунзенская», открыли информационно-досуговый центр М-86 — библиотеку нового формата, пожалуй, самую красивую и функциональную в Петербурге. До сих пор по этому адресу был прописан обменно-резервный фонд библиотеки имени Маяковского, но теперь центр открыт для всех (режим работы: с понедельника по субботу с 11:00 до 20:00, воскресенье — с 11:00 до 18:00, последний четверг месяца — санитарный день).
Библиотека разделена на несколько функциональных зон: чиллаут, комната для коворкинга, интеллектуальное пространство, студия звукозаписи, детский уголок, информационно-туристический центр. Почти все услуги в М-86 бесплатные. В библиотеке можно взять почитать бумажные книги (поскольку центр рассчитан в первую очередь на молодёжь, на полках будут в основном модные и актуальные новинки), но акцент сделан на мультимедиатехнологиях.
Антон Жандаров
заведующий сектором информационных технологий библиотеки имени
В. В. Маяковского
В центре на Московском проспекте любой пользователь может получить доступ к любому контенту городских библиотек, а также к любому контенту библиотек за чертой России, у которых есть соглашение с Microsoft. Это библиотеки из самых разных стран: от Нидерландов и США до Бирмы. Контент этих библиотек организован в едином формате, соответственно и все поисковые механизмы работают одинаково.
Алгоритм простой: вы приходите с читательским билетом любой петербургской библиотеки. Централизованная система даёт вам доступ к любым сервисам. Дополнительные пароли и сведения нигде вводить не нужно. Исключение — 19 читательских баз, которые нам предоставляют на коммерческой основе ряд организаций. Они очень боятся, что их контент используют в пиратских целях. К этим базам надо вводить пароль, и мы его читателям предоставляем. Впрочем, все эти базы достаточно специфические, обычному читателю они вряд ли понадобятся. В основном их используют для написания диссертаций.
В распоряжении читателей будут 12 терминалов и два моноблока. В дальнейшем мы планируем предоставлять в аренду планшеты. Но пока нам немного урезали финансирование, так что, скорее всего, сервис сможем запустить к концу года. Мы также планируем, что читатели смогут арендовать хэндовер-устройства, забирая их домой, но с этой услугой пока проблемы в плане юридического оформления. Впрочем, сейчас мы можем регистрировать доступ к любому устройству, выдавая ему сертификат — неважно, что это: планшет пользователя или библиотечный компьютер. На основе этого сертификата читатель сможет пользоваться фондами всех библиотек Петербурга, в дальнейшем мы планируем распространить сервис и на Ленобласть.
Кроме того, в центре на Московском проспекте открыты студия звукозаписи и студия видеоинженеринга. Мы поставили серьёзную технику для обработки профессиональной видеопродукции — как нас заверил поставщик, на уровне «Мосфильма». Что касается студии звукозаписи, то студий такого уровня не очень много даже в Европе. В основном, скорее всего, студии будут востребованы студентами. У нас есть предварительное соглашение с Институтом кино и телевидения о том, что там они будут проводить курсы: учить использовать оборудование. Все услуги в студиях бесплатны, но, скорее всего, мы организуем предварительную запись. Если желающих окажется очень много, сформируем очередь. Мы будем фильтровать пожелания: чтобы смогли записаться те, кому действительно нужно, а не просто любопытствующие горожане. Для тех, кто придёт из любопытства, мы проведём экскурсии.
В центре также работает информационно-туристический центр. В рамках программы Geographic Travel мы планируем внедрить сервис, при помощи которого любой сможет составить маршрут путешествия. Внедрить его планируем в течение недели-двух. Воспользоваться сервисом можно будет самостоятельно либо попросить помощь сотрудника центра. Мы постараемся максимально упросить интерфейс: чтобы пользователь не читал множество документов, а вошёл, сделал несколько кликов, получил полное описание маршрутов и список вариантов, куда и на чём поехать, где остановиться, сколько это будет стоить.
В комнате коворкинга есть доступ к Wi-Fi. Чтобы воспользоваться им, человеку не надо вводить никакие дополнительные данные (тем более паспортные) и коды. В комнате стоит мощная техника, которая позволит решить как любые графические задачи, так и задачи по обработке серьёзных баз данных. Компьютеров в комнате пока два, терминалы выдаём по желанию пользователя, можно приходить со своими устройствами. Все услуги бесплатные.
Фотографии: Дима Цыренщиков