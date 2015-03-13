В центре на Московском проспекте любой пользователь может получить доступ к любому контенту городских библиотек, а также к любому контенту библиотек за чертой России, у которых есть соглашение с Microsoft. Это библиотеки из самых разных стран: от Нидерландов и США до Бирмы. Контент этих библиотек организован в едином формате, соответственно и все поисковые механизмы работают одинаково.

Алгоритм простой: вы приходите с читательским билетом любой петербургской библиотеки. Централизованная система даёт вам доступ к любым сервисам. Дополнительные пароли и сведения нигде вводить не нужно. Исключение — 19 читательских баз, которые нам предоставляют на коммерческой основе ряд организаций. Они очень боятся, что их контент используют в пиратских целях. К этим базам надо вводить пароль, и мы его читателям предоставляем. Впрочем, все эти базы достаточно специфические, обычному читателю они вряд ли понадобятся. В основном их используют для написания диссертаций.

В распоряжении читателей будут 12 терминалов и два моноблока. В дальнейшем мы планируем предоставлять в аренду планшеты. Но пока нам немного урезали финансирование, так что, скорее всего, сервис сможем запустить к концу года. Мы также планируем, что читатели смогут арендовать хэндовер-устройства, забирая их домой, но с этой услугой пока проблемы в плане юридического оформления. Впрочем, сейчас мы можем регистрировать доступ к любому устройству, выдавая ему сертификат — неважно, что это: планшет пользователя или библиотечный компьютер. На основе этого сертификата читатель сможет пользоваться фондами всех библиотек Петербурга, в дальнейшем мы планируем распространить сервис и на Ленобласть.