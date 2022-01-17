Краснодар во времени

Краснодар — столица юга. А для многих — это еще и город мечты, который развивается и с каждым днем становится комфортнее. Здесь царят тепло, культура, торговая промышленность, расположены престижные вузы, металлургические и станкостроительные заводы. Сюда едут за лучшей жизнью со всех уголков нашей страны. В настоящее время в Краснодаре проживает уже более миллиона человек, а когда-то проживало всего 586. Да и Краснодар называли по-другому — Екатериноградом. К сожалению, мы не можем показать город с его основания, с 1793 года. Но можем показать, каким он был еще несколько десятков лет назад, а то и чуточку больше. Смотрите фоторепортаж и изучайте историю, ведь как говорится, без прошлого нет будущего.