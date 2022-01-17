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Фоторепортаж17 января 2022

Краснодар во времени Как выглядел город в прошлом столетии

Краснодар во времени
АвторМария Нечаева

Краснодар — столица юга. А для многих — это еще и город мечты, который развивается и с каждым днем становится комфортнее. Здесь царят тепло, культура, торговая промышленность, расположены престижные вузы, металлургические и станкостроительные заводы. Сюда едут за лучшей жизнью со всех уголков нашей страны. В настоящее время в Краснодаре проживает уже более миллиона человек, а когда-то проживало всего 586. Да и Краснодар называли по-другому — Екатериноградом. К сожалению, мы не можем показать город с его основания, с 1793 года. Но можем показать, каким он был еще несколько десятков лет назад, а то и чуточку больше. Смотрите фоторепортаж и изучайте историю, ведь как говорится, без прошлого нет будущего.

Екатеринодар. Городской сад, 1905-1912 гг. 
Стадион «Динамо», 1955 г. 
Гостиница «Кавказ», 1966 г.
Здание политехнического института, 1966 г. 
Кинотеатр «Кубань», 1966-1969 гг.
Дом Советов, 1966-1969 гг.
Кинотеатр «Аврора», 1967-1968 гг.
Аэропорт «Пашковский», 1970 г.
Аэропорт «Пашковский», 1970-1975 гг.
Кинотеатр «Аврора», 1971 г.
Здание крайисполкома, 1975 г.
Площадь Труда, 1976 г.
Универмаг «Краснодар», 1976-1980 гг.
Цирк, 1979 г. 
Мост в ПКиО им. 40-летия Октября, 1979 г.
Улица Мира, 1979 г.
Свято-Екатерининский кафедральный собор и прилегающий городской район, 1980 г. 
Центральный административный район, 1980 г. 
Первомайский район, ул. Красная, 1980 г. 
Улица Ворошилова, 65, 1980 г. 
Пашковский аэропорт, 1980-1984 гг.
Бульвар на улице Красная, 1980-1989 гг. 
Гостиница «Интурист», 1981-1988 гг. 
Парк, 1985-1990 гг. 
Улица Красная, 1986 г.
Книжный на улице Красная, 1986-1990 гг. 
Улица Гоголя, трамвай маршрута №4, 1987 г.
Главный корпус Кубанского университета, 1988 г.
Жилой дом на улице Красная, 1988 г. 
Мемориальный комплекс 13 000 краснодарцев — жертв фашистского террора, 1988 г.
Гостиницы «Москва» и «Кубань» на улице Ворошилова, 1988 г.
Казак, 1991 г. 

Фото: pastvu.com

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