В 2010 году «Елисеевский» сдали в аренду на десять лет предпринимателю Евгению Пригожину (сеть «Блин!Дональт's», ресторан «Старая таможня», «Конкорд-кейтеринг» и другие) за 21 миллион рублей. Условия были строгими: в исторических интерьерах необходимо воссоздать продуктовый магазин, а реставрационные работы не должны затянуться дольше, чем на два года. Гастроном теперь носит официальное название «Магазин купцов Елисеевых», а торговый зал восстановлен по образцу 1903 года.

«Елисеевский» сдали в аренду на десять лет за 21 миллион рублей «Елисеевский» сдали в аренду на десять лет за 21 миллион рублей