Фоторепортаж: Открытие отреставрированного «Елисеевского магазина» 8 марта «Елисеевский» на Невском, 56 открывается по образцу 1903 года: с испанским хамоном, австрийскими сырами и чёрной осетровой икрой. Кроме гастронома, здесь работает ресторан и бар в погребе.
В Петербурге вновь открывается «Елисеевский магазин»: его интерьеры и ассортимент возвращены к образцу 1903 года. Под надзором Росохранкультуры восстановили все элементы внутреннего убранства, а на прилавках появились редкие деликатесы, а также выпечка и кондитерские изделия, которые производят при магазине. В подвальном помещении и на уровне мезонина заработали два ресторана, оформленные в стиле модерн.
Дата начала работ: октябрь 2010 года
ИСТОРИЯ
Помпезное здание магазина на углу Невского проспекта и Малой Садовой построено в начале XX века купцами Елисеевыми. Сто лет назад купить здесь можно было так называемые колониальные товары: свежие трюфели, устриц, необычные сыры и фрукты, вино, кондитерскую продукцию, кофе.
Здание в стиле модерн построено в начале XX века
В первые дни советской власти магазин национализировали: сначала выключили свет, затем из кабинета директора исчез ковёр ручной работы, через два дня распродали все продукты. Вскоре «Елисеевский» был переименован в «Гастроном № 1 Центральный» и стал пунктом отоваривания дефицитными продуктами: представители ленинградской партийной элиты получали здесь мандарины, бананы, икру, ананасы и твердокопченую колбасу. Начиная с 90-х, здание не раз переходило из рук в руки, здесь даже пытались открыть магазин косметики.
В первые дни советской власти магазин национализирова-ли, а из кабинета директора исчез ковёр ручной работы.
РЕСТАВРАЦИЯ
В 2010 году «Елисеевский» сдали в аренду на десять лет предпринимателю Евгению Пригожину (сеть «Блин!Дональт's», ресторан «Старая таможня», «Конкорд-кейтеринг» и другие) за 21 миллион рублей. Условия были строгими: в исторических интерьерах необходимо воссоздать продуктовый магазин, а реставрационные работы не должны затянуться дольше, чем на два года. Гастроном теперь носит официальное название «Магазин купцов Елисеевых», а торговый зал восстановлен по образцу 1903 года.
«Елисеевский» сдали в аренду на десять лет за 21 миллион рублей
По периметру стоят подлинные витрины начала века, над ними подвесные зеркальные шкафы. Отреставрированы обветшавшие за советское время потолочные карнизы с лепниной в форме листьев, бронзовые настенные светильники, чугунные канделябры с узорной ковкой в виде листвы и хрустальные люстры. В первоначальный вид привели витражи, рисунок которых теперь используется на сувенирной продукции «Магазина братьев Елисеевых». Реставрацию каждого объекта заверяли в Росохранкультуре.
Реставрацию каждого объекта заверяли в Росохранкультуре.
Единственное отличие от дореволюционного дизайна — это пальма-ананас в центре зала, олицетворяющая собой тенденции модерна начала века. Вокруг нее поставили диван со столиками и двенадцать открытых этажерок с алкоголем, конфетами и маслами.
Отличие от дореволюционного дизайна — пальма-ананас в центре зала
РЕСТОРАНЫ
Подвал, где раньше находились складские помещения, холодильники и винный погреб, теперь стал баром-рестораном. На втором этаже — на уровне мезонина, на месте конторы товарищества Елисеевых — открыли еще один ресторан под названием «А-Ля Карт» с интерьером, соответствующим историческому оформлению магазина. Здесь оборудовали специальную открытую кухню, где будет готовить французский повар Жюльен Лашено, обладатель звезды Мишлен. В меню вошли блюда русской, европейской и азиатской кухонь.
На втором этаже и в бывшем винном погребе открыли два ресторана
ГАСТРОНОМ
В магазине, как и во времена Елисеевых, продают икру, лосося, спиртные напитки, чай, кофе, мясо, булочные и кондитерские изделия, редкие сыры. Среди поставщиков — и крупные хозяйства, и небольшие семейные фермы Италии, Испании, Франции, Австрии. Например, поставщиком «чёрной осетровой сибирской икры» значится Испания. Из отечественных товаров — разве что мармелад и краснодарское вино.
Поставщиком «чёрной осетровой сибирской икры» значится Испания
Все продавцы проходят обучение: они смогут подобрать вино к сыру, дадут совет при выборе трюфелей и лосося, расскажут, сколько вялился хамон, на каком поле гуляла свинья, из которой он сделан, и придерживалась ли она желудёвой диеты. В магазине продают собственную свежую выпечку и кондитерские изделия: пирожные, торты, макарони. Также есть несколько фирменных позиций под брендом «Магазин купцов Елисеевых»: минеральная вода, которую разливают в Красной Поляне, и водка с завода «Ладога» в бутылках с видом витражей магазина.
Кондитерские изделия готовят на цокольном этаже
Комментарии
мало,что люстры нет-так еще и прилавки не те.
настоящие исторические были из каррарского мрамора,а их заменили на гранитные(центральный прилавок тоже исчез).
Я понимаю,люстра украдена-ее хоть можно в особняке повесить,но прилавки-то?дома что-ли собрал кто себе торговую точку?
какая же это реставрация?то имитация.
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