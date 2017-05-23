вернуться на старую версию сайта
22 октября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Фоторепортаж23 мая 2017

«Хрущобы»: вид сверху The Village посмотрел на советские спальные районы с высоты птичьего полета

«Хрущобы»: вид сверху
РедакторКирилл Руков

Последние планы мэрии по сносу целых районов Москвы спровоцировали дискуссию о ценности хрущевских спальных районов. Чем они отличаются друг от друга? Насколько продуманна их планировка? Какими их запомнят горожане? The Village отвечает на эти вопросы и показывает, как сейчас выглядят знаменитые «хрущобы» с высоты птичьего полета.

Фотографии и видео

КОНСТАНТИН МИТРОХОВ

9-й квартал Новых Черемушек (Академический район)

Автор мастер-плана: Натан Остерман

Когда принят мастер-план: 1955–1956 годы

Когда сдан РАЙОН: 1958 год

Будет снесено: 8 хрущевок *

9-й квартал Новых Черемушек планировался и застраивался как тихий академический поселок — невысокие белые дома из того проекта также сохранились на другой стороне улицы Дмитрия Ульянова, у метро «Академическая». Жилищный кризис 40-х заставил Хрущева начать в Москве масштабную строительную кампанию, сравнимую с той, что предлагается сейчас в рамках «реновации» — только та была в разы быстрее и дешевле. 9-й квартал выбрали в качестве прообраза всех спальных районов Советской России. Он стал первым кварталом «массового жилищного строительства».

Мастер-план разработала команда архитектора Натана Остермана. Именно он перешел к застройке микрорайонами, а не кварталами, то есть без огромных сталинских домов по периметру улиц. Первые типовые многоэтажки тоже разрабатывались под его руководством: 14 индивидуальных моделей — похожих на первый взгляд, но разных по планировке, габаритам, технологии постройки и материалам.

Уже в 1957-м в квартал заехали жильцы. Еще год архитекторы наблюдали за их бытом, а после выбрали несколько самых удачных и дешевых проектов. Доработанные черемушкинские дома стали знаменитыми сериями II-07, 1-510 и K-7 архитектора Виталия Лагутенко, дедушки солиста «Мумий Тролля».

Матвеевское (нынешнее Очаково-Матвеевское)

Автор мастер-плана: Евгений Стамо

Когда принят мастер-план: 1966 год

Когда сдан РАЙОН: начало 70-х

Будет снесено: 73 хрущевки *

Советская застройка села Матвеевское началась в середине 60х, когда его объединили с Ленинским и Гагаринским районами, внеся в состав Москвы, а после здесь объявили очередную территорию «массового жилищного строительства». Соседние деревни Аминьево и Очаково тоже постепенно вошли в состав кластера. Он был разделен железной дорогой на промзону и рабочие поселения. Эта дорога стала для района главной магистралью — со станции «Очаково» до Киевского вокзала можно было добраться за 14 минут, от «Матвеевской» — за 10.

Мастер-план делала группа архитектора Евгения Стамо. С привычной строчной застройкой здесь соседствуют два «веера» пятиэтажек. Фасады под разными углами освещаются солнцем — по задумке, это должно было создавать впечатление разнообразия. Также архитекторы придумали для района несколько новых типов зданий, таких как двух- и трехсекционные 16-этажные дома, выступающие в низкой застройке заметными ориентирами.

Настоящим символом района стал первый «дом-кольцо», или «дом-бублик». Обычная хрущевка серии I-515 согнута после каждого подъезда под углом в 6 градусов. Это не просто формальный эксперимент: Стамо рассматривал проект будущей Олимпийской деревни, где хрущевки-кольца образовывали бы символику Олимпиады-80 (в итоге проект сочли слишком дорогостоящим). Кроме того, архитекторы признавали, что при свободной планировке район теряет свою целостность, даже несмотря на такие преимущества, как улучшенная инсоляция (облучение земной поверхности солнечной радиацией. — Прим. ред.) и проветривание. Отчасти дом-кольцо — с замкнутым двором, диаметром 155 метров — должен был решить эту проблему.

Четыре года у друзей в Матвеевском гостил Владимир Высоцкий. Режиссер Акира Куросава снял здесь свой фильм «Дерсу Узала». Также здесь на месте бывшего села Волынское находится знаменитая «ближняя дача» Сталина, которая до сих пор охраняется ФСО.

Беляево (нынешнее Коньково)

Автор мастер-плана: Яков Белопольский

Когда принят мастер-план: 1964 год

Когда сдан РАЙОН: 1970 год

Будет снесено: 30 хрущевок *

В 1951 году влиятельный советский архитектор позднего модернизма Яков Белопольский приступил к работе над округом, который объединял в себе проекты районов Коньково-Деревлёво, Беляево-Богородское, Теплый Стан и даже Южное Бутово. Территориальная реформа 1991 года в Москве затронула и Беляево, которое вошло в состав района Коньково.

Весь «Беляево-Коньковский жилой массив» был сдан к 1970 году. Он занял квадратный участок в 400 гектаров вдоль оси Профсоюзной улицы — одного из главных радиусов «круглой» Москвы. Участок разделен на четыре части, в центре — станция метро «Беляево». Все 12 микрорайонов Беляева соединяются друг с другом зелеными зонами и маршрутами общественного транспорта. Параллельно улице Миклухо-Маклая от востока на запад протянулся еще один зеленый пояс, по проекту необходимый для спортивных сооружений. Все эти «рекреационные зоны» приводили жителя к знаменитому Битцевскому парку.

Каждый микрорайон создавался по индивидуальному мастер-плану, пусть и из типовых многоэтажек. Например, высокие здания с протяженными линиями фасадов в юго-восточном подрайоне ограждали дворы от сильных южных ветров, а вся социальная инфраструктура расположена так, чтобы пешеходу не приходилось пересекать шоссе и интенсивное движение. Прямо внутри кварталов с жилыми домами соседствуют внушительные пруды.

В культуре Беляево в первую очередь связывают с именем русского поэта и художника Дмитрия Пригова. Еще при жизни он получил в светской Москве неформальный титул «герцога Беляевского». В 2003 году Пригов провел по району экскурсию, во время которой рассказал о писателе Евгении Попове, художнике Борисе Орлове, философе Евгении Шифферсе и других местных жителях из числа интеллигенции. Кроме того, с 1987 года на базе галереи «Беляево» работало творческое объединение «Эрмитаж», основанное художественным критиком Леонидом Бажановым, а у кинотеатра «Витязь» в 1970-е годы был имидж пристанища альтернативного кинематографа.

* Количество сносимых хрущевок указано в пределах нынешних, а не исторических границ района.

Share
4
скопировать ссылку

Читайте также:

Я живу в круглом доме
Где ты живёшь

Я живу в круглом домеThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в круглом доме
Где ты живёшь

Я живу в круглом доме The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)
Где ты живёшь

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)Жители квартала стрит-арта по улице Стрелочников — о жизни в столетних деревянных домах

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)
Где ты живёшь

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург) Жители квартала стрит-арта по улице Стрелочников — о жизни в столетних деревянных домах

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках
Фоторепортаж

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках«Мы тут или сгорим, или на нас упадет перекрытие»: Жильцы не попавших под снос аварийных домов рассказали о своих проблемах

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках
Фоторепортаж

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках «Мы тут или сгорим, или на нас упадет перекрытие»: Жильцы не попавших под снос аварийных домов рассказали о своих проблемах

«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри Гуггенбергер
Интервью
«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри ГуггенбергерЛидер протеста против реновации — о политическом расколе и «личной крепости»
36
«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри Гуггенбергер
Интервью

«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри Гуггенбергер Лидер протеста против реновации — о политическом расколе и «личной крепости»

Я живу в круглом доме
Где ты живёшь

Я живу в круглом домеThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в круглом доме
Где ты живёшь

Я живу в круглом доме The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)
Где ты живёшь

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)Жители квартала стрит-арта по улице Стрелочников — о жизни в столетних деревянных домах

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)
Где ты живёшь

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург) Жители квартала стрит-арта по улице Стрелочников — о жизни в столетних деревянных домах

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках
Фоторепортаж

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках«Мы тут или сгорим, или на нас упадет перекрытие»: Жильцы не попавших под снос аварийных домов рассказали о своих проблемах

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках
Фоторепортаж

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках «Мы тут или сгорим, или на нас упадет перекрытие»: Жильцы не попавших под снос аварийных домов рассказали о своих проблемах

«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри Гуггенбергер
Интервью
«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри ГуггенбергерЛидер протеста против реновации — о политическом расколе и «личной крепости»
36
«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри Гуггенбергер
Интервью

«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри Гуггенбергер Лидер протеста против реновации — о политическом расколе и «личной крепости»

Комментарии

4 комментария
Показать все
ИРИван Роговой

Тут уже пошутили про то что на первом кадре филиал нового кампуса Apple?

#
0

Тэги

Сюжет

Места

Прочее

Новое и лучшее

Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»

Как делают шоколад Mojo Cacao

У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом

Как купить счастье: 5 простых советов

Первая полоса

Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве
Гид The Village
Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве
0
Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве
Гид The Village

Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»
Ситуация
Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»Лучшие места у начальников и борьба за диваны
1
Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»
Ситуация

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити» Лучшие места у начальников и борьба за диваны

Как делают шоколад Mojo Cacao
Сделано в Москве
Как делают шоколад Mojo CacaoБез молока, сахара и даже заявленного в названии печенья
1
Как делают шоколад Mojo Cacao
Сделано в Москве

Как делают шоколад Mojo Cacao Без молока, сахара и даже заявленного в названии печенья

У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
Гид The Village
У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
1
У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
Гид The Village

У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом

Как купить счастье: 5 простых советов
Проще простого
Как купить счастье: 5 простых советовНа что ученые рекомендуют тратить деньги, чтобы стать счастливее
0
Как купить счастье: 5 простых советов
Проще простого

Как купить счастье: 5 простых советов На что ученые рекомендуют тратить деньги, чтобы стать счастливее

Матча — не только пить: Как готовить с ним и использовать в косметике
Гид The Village
Матча — не только пить: Как готовить с ним и использовать в косметике
0
Матча — не только пить: Как готовить с ним и использовать в косметике
Гид The Village

Матча — не только пить: Как готовить с ним и использовать в косметике

Могильный камень преткновения
Истории
Могильный камень преткновения Как РКН судится с автором «Википедии Обнинска» за публикацию персональных данных
0
Могильный камень преткновения
Истории

Могильный камень преткновения Как РКН судится с автором «Википедии Обнинска» за публикацию персональных данных

Что носить осенью: 24 варианта пальто для прохладных дней
Гид The Village
Что носить осенью: 24 варианта пальто для прохладных дней
2
Что носить осенью: 24 варианта пальто для прохладных дней
Гид The Village

Что носить осенью: 24 варианта пальто для прохладных дней

Гаджет недели: Вертикальный беспроводной пылесос
Промо
Гаджет недели: Вертикальный беспроводной пылесосИ почему он может больше, чем вы думаете
Гаджет недели: Вертикальный беспроводной пылесос
Спецпроекты
Промо

Гаджет недели: Вертикальный беспроводной пылесос И почему он может больше, чем вы думаете

Команда El Copitas откроет Tagliatella Caffé: аперитивное заведение, в котором будут работать только девушки
Новое в Петербурге
Команда El Copitas откроет Tagliatella Caffé: аперитивное заведение, в котором будут работать только девушки
0
Команда El Copitas откроет Tagliatella Caffé: аперитивное заведение, в котором будут работать только девушки
Новое в Петербурге

Команда El Copitas откроет Tagliatella Caffé: аперитивное заведение, в котором будут работать только девушки

«Я выбрал работу с меньшими доходами»
Работа
«Я выбрал работу с меньшими доходами»Люди, которые потеряли в деньгах и не жалеют об этом
0
«Я выбрал работу с меньшими доходами»
Работа

«Я выбрал работу с меньшими доходами» Люди, которые потеряли в деньгах и не жалеют об этом

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена
Музыка

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сценаИ почему эксперимент невозможно повторить

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена
Музыка

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена И почему эксперимент невозможно повторить

Откуда берутся привычки
Книга недели
Откуда берутся привычкиИ почему начать курить проще, чем начать бегать
0
Откуда берутся привычки
Книга недели

Откуда берутся привычки И почему начать курить проще, чем начать бегать

Как решить нерешаемую проблему
Промо
Как решить нерешаемую проблемуС помощью технологий и собственной головы
Как решить нерешаемую проблему
Спецпроекты
Промо

Как решить нерешаемую проблему С помощью технологий и собственной головы

Enique: От постхардкора до R'n'B и обратно
Музыка
Enique: От постхардкора до R'n'B и обратноОб эмо-эстетике, взрослении и дружбе с группой «Буерак»
0
Enique: От постхардкора до R'n'B и обратно
Музыка

Enique: От постхардкора до R'n'B и обратно Об эмо-эстетике, взрослении и дружбе с группой «Буерак»

Арсений Морозов — о 30-летии, утопической России без 2014 года и новом альбоме Арсения Крестителя
Музыка
Арсений Морозов — о 30-летии, утопической России без 2014 года и новом альбоме Арсения Крестителя
0
Арсений Морозов — о 30-летии, утопической России без 2014 года и новом альбоме Арсения Крестителя
Музыка

Арсений Морозов — о 30-летии, утопической России без 2014 года и новом альбоме Арсения Крестителя

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Личные финансы
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жильеИ делятся своими финансовыми лайфхаками
5
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Личные финансы

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками

Новый конкурент «Братьев Караваевых», остерия с домашней пастой Osteria Unica, раки по-царски на Большой Садовой
Открытия недели
Новый конкурент «Братьев Караваевых», остерия с домашней пастой Osteria Unica, раки по-царски на Большой Садовой
0
Новый конкурент «Братьев Караваевых», остерия с домашней пастой Osteria Unica, раки по-царски на Большой Садовой
Открытия недели

Новый конкурент «Братьев Караваевых», остерия с домашней пастой Osteria Unica, раки по-царски на Большой Садовой

Вам это нужно: Палетка для макияжа от Ольги Бузовой и «Л'Этуаль»
Покупка недели
Вам это нужно: Палетка для макияжа от Ольги Бузовой и «Л'Этуаль»Да, теперь и косметика
0
Вам это нужно: Палетка для макияжа от Ольги Бузовой и «Л'Этуаль»
Покупка недели

Вам это нужно: Палетка для макияжа от Ольги Бузовой и «Л'Этуаль» Да, теперь и косметика

Сезон: Вспоминаем истории появления яблочных десертов и рассказываем, как их готовить
Рецепты шефов
Сезон: Вспоминаем истории появления яблочных десертов и рассказываем, как их готовить
0
Сезон: Вспоминаем истории появления яблочных десертов и рассказываем, как их готовить
Рецепты шефов

Сезон: Вспоминаем истории появления яблочных десертов и рассказываем, как их готовить

Подпишитесь на рассылку