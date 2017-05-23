«Хрущобы»: вид сверху The Village посмотрел на советские спальные районы с высоты птичьего полета
Последние планы мэрии по сносу целых районов Москвы спровоцировали дискуссию о ценности хрущевских спальных районов. Чем они отличаются друг от друга? Насколько продуманна их планировка? Какими их запомнят горожане? The Village отвечает на эти вопросы и показывает, как сейчас выглядят знаменитые «хрущобы» с высоты птичьего полета.
9-й квартал Новых Черемушек (Академический район)
Автор мастер-плана: Натан Остерман
Когда принят мастер-план: 1955–1956 годы
Когда сдан РАЙОН: 1958 год
Будет снесено: 8 хрущевок *
9-й квартал Новых Черемушек планировался и застраивался как тихий академический поселок — невысокие белые дома из того проекта также сохранились на другой стороне улицы Дмитрия Ульянова, у метро «Академическая». Жилищный кризис 40-х заставил Хрущева начать в Москве масштабную строительную кампанию, сравнимую с той, что предлагается сейчас в рамках «реновации» — только та была в разы быстрее и дешевле. 9-й квартал выбрали в качестве прообраза всех спальных районов Советской России. Он стал первым кварталом «массового жилищного строительства».
Мастер-план разработала команда архитектора Натана Остермана. Именно он перешел к застройке микрорайонами, а не кварталами, то есть без огромных сталинских домов по периметру улиц. Первые типовые многоэтажки тоже разрабатывались под его руководством: 14 индивидуальных моделей — похожих на первый взгляд, но разных по планировке, габаритам, технологии постройки и материалам.
Уже в 1957-м в квартал заехали жильцы. Еще год архитекторы наблюдали за их бытом, а после выбрали несколько самых удачных и дешевых проектов. Доработанные черемушкинские дома стали знаменитыми сериями II-07, 1-510 и K-7 архитектора Виталия Лагутенко, дедушки солиста «Мумий Тролля».
Матвеевское (нынешнее Очаково-Матвеевское)
Автор мастер-плана: Евгений Стамо
Когда принят мастер-план: 1966 год
Когда сдан РАЙОН: начало 70-х
Будет снесено: 73 хрущевки *
Советская застройка села Матвеевское началась в середине 60х, когда его объединили с Ленинским и Гагаринским районами, внеся в состав Москвы, а после здесь объявили очередную территорию «массового жилищного строительства». Соседние деревни Аминьево и Очаково тоже постепенно вошли в состав кластера. Он был разделен железной дорогой на промзону и рабочие поселения. Эта дорога стала для района главной магистралью — со станции «Очаково» до Киевского вокзала можно было добраться за 14 минут, от «Матвеевской» — за 10.
Мастер-план делала группа архитектора Евгения Стамо. С привычной строчной застройкой здесь соседствуют два «веера» пятиэтажек. Фасады под разными углами освещаются солнцем — по задумке, это должно было создавать впечатление разнообразия. Также архитекторы придумали для района несколько новых типов зданий, таких как двух- и трехсекционные 16-этажные дома, выступающие в низкой застройке заметными ориентирами.
Настоящим символом района стал первый «дом-кольцо», или «дом-бублик». Обычная хрущевка серии I-515 согнута после каждого подъезда под углом в 6 градусов. Это не просто формальный эксперимент: Стамо рассматривал проект будущей Олимпийской деревни, где хрущевки-кольца образовывали бы символику Олимпиады-80 (в итоге проект сочли слишком дорогостоящим). Кроме того, архитекторы признавали, что при свободной планировке район теряет свою целостность, даже несмотря на такие преимущества, как улучшенная инсоляция (облучение земной поверхности солнечной радиацией. — Прим. ред.) и проветривание. Отчасти дом-кольцо — с замкнутым двором, диаметром 155 метров — должен был решить эту проблему.
Четыре года у друзей в Матвеевском гостил Владимир Высоцкий. Режиссер Акира Куросава снял здесь свой фильм «Дерсу Узала». Также здесь на месте бывшего села Волынское находится знаменитая «ближняя дача» Сталина, которая до сих пор охраняется ФСО.
Беляево (нынешнее Коньково)
Автор мастер-плана: Яков Белопольский
Когда принят мастер-план: 1964 год
Когда сдан РАЙОН: 1970 год
Будет снесено: 30 хрущевок *
В 1951 году влиятельный советский архитектор позднего модернизма Яков Белопольский приступил к работе над округом, который объединял в себе проекты районов Коньково-Деревлёво, Беляево-Богородское, Теплый Стан и даже Южное Бутово. Территориальная реформа 1991 года в Москве затронула и Беляево, которое вошло в состав района Коньково.
Весь «Беляево-Коньковский жилой массив» был сдан к 1970 году. Он занял квадратный участок в 400 гектаров вдоль оси Профсоюзной улицы — одного из главных радиусов «круглой» Москвы. Участок разделен на четыре части, в центре — станция метро «Беляево». Все 12 микрорайонов Беляева соединяются друг с другом зелеными зонами и маршрутами общественного транспорта. Параллельно улице Миклухо-Маклая от востока на запад протянулся еще один зеленый пояс, по проекту необходимый для спортивных сооружений. Все эти «рекреационные зоны» приводили жителя к знаменитому Битцевскому парку.
Каждый микрорайон создавался по индивидуальному мастер-плану, пусть и из типовых многоэтажек. Например, высокие здания с протяженными линиями фасадов в юго-восточном подрайоне ограждали дворы от сильных южных ветров, а вся социальная инфраструктура расположена так, чтобы пешеходу не приходилось пересекать шоссе и интенсивное движение. Прямо внутри кварталов с жилыми домами соседствуют внушительные пруды.
В культуре Беляево в первую очередь связывают с именем русского поэта и художника Дмитрия Пригова. Еще при жизни он получил в светской Москве неформальный титул «герцога Беляевского». В 2003 году Пригов провел по району экскурсию, во время которой рассказал о писателе Евгении Попове, художнике Борисе Орлове, философе Евгении Шифферсе и других местных жителях из числа интеллигенции. Кроме того, с 1987 года на базе галереи «Беляево» работало творческое объединение «Эрмитаж», основанное художественным критиком Леонидом Бажановым, а у кинотеатра «Витязь» в 1970-е годы был имидж пристанища альтернативного кинематографа.
* Количество сносимых хрущевок указано в пределах нынешних, а не исторических границ района.
Комментарии
Тут уже пошутили про то что на первом кадре филиал нового кампуса Apple?
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