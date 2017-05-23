«Хрущобы»: вид сверху

9-й квартал Новых Черемушек планировался и застраивался как тихий академический поселок — невысокие белые дома из того проекта также сохранились на другой стороне улицы Дмитрия Ульянова, у метро «Академическая». Жилищный кризис 40-х заставил Хрущева начать в Москве масштабную строительную кампанию, сравнимую с той, что предлагается сейчас в рамках «реновации» — только та была в разы быстрее и дешевле. 9-й квартал выбрали в качестве прообраза всех спальных районов Советской России. Он стал первым кварталом «массового жилищного строительства».

Мастер-план разработала команда архитектора Натана Остермана. Именно он перешел к застройке микрорайонами, а не кварталами, то есть без огромных сталинских домов по периметру улиц. Первые типовые многоэтажки тоже разрабатывались под его руководством: 14 индивидуальных моделей — похожих на первый взгляд, но разных по планировке, габаритам, технологии постройки и материалам.

Уже в 1957-м в квартал заехали жильцы. Еще год архитекторы наблюдали за их бытом, а после выбрали несколько самых удачных и дешевых проектов. Доработанные черемушкинские дома стали знаменитыми сериями II-07, 1-510 и K-7 архитектора Виталия Лагутенко, дедушки солиста «Мумий Тролля».