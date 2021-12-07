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7 декабря 2021

Свежий воздух и безопасная среда Почему спортивные площадки на территории ЖК стали так актуальны

Свежий воздух и безопасная среда
АвторThe Village Specials

The Village продолжает серию материалов «Новостройки» — о домах, в которых (или рядом с которыми) мы будем жить. А еще о том, что они предлагают своим жильцам. В этот раз речь пойдет о спортивной площадке жилого комплекса Ultra City в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ее разработали под руководством спортсменов и врачей, и она вполне способна стать альтернативой фитнес-залу.

The Village продолжает серию материалов «Новостройки» — о домах, в которых (или рядом с которыми) мы будем жить. А еще о том, что они предлагают своим жильцам. В этот раз речь пойдет о спортивной площадке жилого комплекса Ultra City в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ее разработали под руководством спортсменов и врачей, и она вполне способна стать альтернативой фитнес-залу.

01

Недавно мы вновь пережили закрытие фитнес-клубов — и, возможно, не в последний раз. Что делать, когда тело привыкло к тренировкам, а пойти некуда? Альтернативой залу может стать спортивная площадка около дома. Занятия на ней — это как минимум экономия времени и денег. А в период пандемии еще и сокращение контактов с другими людьми и более безопасные занятия на свежем воздухе.

02

Крупные города дают больше возможностей для занятий спортом. В общественных пространствах появляются уличные тренажеры, и это уже не те турники, что были во дворах в СССР. Культура уличных занятий в ее нынешнем виде начала формироваться в 60-х годах. В 1963-м тренажерный зал открылся прямо на пляже в районе Венис в Лос-Анджелесе. Среди его посетителей тогда был Арнольд Шварценеггер.

03

С особым вниманием к зонам для занятий спортом подходят и девелоперы. В ЖК Ultra City площадку оборудуют профессиональными тренажерами. Прокачать на них тело можно будет не хуже, чем в зале. При этом на свежем воздухе и с доступом в любое время. Здесь будут тренажеры для проработки мышц всего тела: оборудование для упражнений на руки и спину, ягодицы и мышцы ног, а также скамья для пресса.

04

На территории ЖК Ultra City будет две спортивные площадки — каждая с полноценным набором тренажеров. Заниматься на площадках смогут все: спортсмены с любым уровнем подготовки, пожилые люди и даже дети. Кроме этого, тренировочные зоны отделят от детских площадок и мест отдыха, так что культуристы и те, кто просто захочет полюбоваться цветением фруктового сада, не будут мешать друг другу.

05

За советом компания RBI обратилась к Николаю Ясиновскому — легенде отечественного культуризма и одному из его первопроходцев. Он создатель собственной линейки тренажеров. Ясиновский помог подобрать те, что подойдут для занятий на улице, и протестировал оборудование. Он также отметил, что тренажеры покрыты специальной полимерной краской, которая защитит руки спортсмена от примерзания к брусьям.

06

Спортивные площадки в ЖК Ultra City оборудуют тренажерами Foreman. Компания подбирала оборудование для центра подготовки космонавтов в Звездном Городке, работала с футбольным клубом «Зенит», участвовала в оснащении медицинских центров. А при создании линейки уличных тренажеров специалисты учитывали биомеханику тела и возможность менять нагрузку с помощью регулировки весов.

07

Тренажеры тренажерами, но не только они будут на спортивных площадках комплекса. Здесь также установят столы для настольного тенниса, кикера (настольного футбола) и шахмат. Так что местные жители вполне смогут устраивать соревнования для всего двора.

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