Свежий воздух и безопасная среда

The Village продолжает серию материалов «Новостройки» — о домах, в которых (или рядом с которыми) мы будем жить. А еще о том, что они предлагают своим жильцам. В этот раз речь пойдет о спортивной площадке жилого комплекса Ultra City в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ее разработали под руководством спортсменов и врачей, и она вполне способна стать альтернативой фитнес-залу.

The Village продолжает серию материалов «Новостройки» — о домах, в которых (или рядом с которыми) мы будем жить. А еще о том, что они предлагают своим жильцам. В этот раз речь пойдет о спортивной площадке жилого комплекса Ultra City в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ее разработали под руководством спортсменов и врачей, и она вполне способна стать альтернативой фитнес-залу.