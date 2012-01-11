В «Сокольниках», похоже, подготовили свой ответ огромному катку в парке Горького. Там уже работает музей льда — в павильоне № 11, закутавшись в теплые вещи, можно побродить по ледяному лабиринту и посмотреть на мамонтов и инопланетян, сделанных изо льда. А 10 января на месте старой эстрады «Березки», что по правую руку от Песчаной аллеи, открылся Moroz City. И это не просто выставка ледяных скульптур, которые каждую зиму проходят в Москве, а действующий снежный город. Еще осенью прошел открытый конкурс Moroz City: участники должны были не только спроектировать объекты городской инфраструктуры, но и построить их своими руками всего за пять дней. Для создания Moroz City в парк привезли 1 000 кубов искусственного снега и 500 блоков льда.

Придумали Moroz City в компании «ПроДвижение» и мастерской Кирилла Баира, которая уже три года проводит по всей стране фестиваль Snowgrad. В парке «Сокольники» снежный город начали строить 5 января, хотя погода располагала скорее к водным процедурам и свезенный искусственный снег лежал под дождем посреди проталин и пробивающейся травы. И все-таки 13 команд решили воплотить свои проекты — так в «Сокольниках» появился бело-красный маяк, лабиринт, бар, кинотеатр под открытым небом, а еще музей, поле для мини-гольфа, часовня, баня, тюрьма, филармония с ледяным органом и колокольчиками и ЗАГС, к которому ведет горбатый мост. В строительстве городка принимали участие 20 скульпторов по льду.

Алиса Прихудайлова, соавтор бара-лабиринта, Москва: «Все объекты Moroz City несут конкретную функцию. Наш задумывался как тюрьма, одна из самых известных тюрем — лабиринт Минотавра. Но в процессе приёма работ появилась ещё одна тюрьма, и наш объект трансформировался в бар. В процессе работы мы объединились с Андреем Медведевым и строили наши проекты вместе. Поэтому к лабиринту примыкает горка, с которой можно прокатиться, если найдешь выход из лабиринта. Работать, конечно, трудно было из-за тёплой погоды. Пару дней назад мы ходили по коридорам лабиринта по щиколотку в воде и вообще не понимали, что тут делаем»

Все объекты Moroz City действующие. На снежном экране ледяного кинотеатра будут показывать фильмы, в баре — наливать, а в ЗАГСе обещают играть свадьбы, правда, ненастоящие. Зато на ледяном подиуме в центре проецируются обручальные кольца, а по периметру построены резные снежные стены с четырьмя лицами: мужчины, женщины, солнца и луны. Площадь Moroz City — 2 500 квадратных метров

Ксения Чернякова, автор ЗАГСа, Москва: «В моей скульптуре я постаралась изобразить все стадии человеческих чувств: сначала романтика — ее символизируют солнце и луна друг напротив друга, после идут волны страсти, а уж потом вечная любовь. Случайно получилось, что рядом с моей работой стоит часовня, но можно предположить, что и такое продолжение может быть у любви. Я студентка МАРХИ, объект полностью спроектировала сама, делать его мне помогали еще четыре скульптора, без них я бы явно не справилась».

Некоторые работы, сказать по правде, мало похожи на свои же проекты и даже на местности выглядят довольно условно. Узнать, например, в кривоватых башнях колокольню вряд ли получится без подсказки. Зато поле для мини-гольфа сделано с ювелирной точностью: здесь и мостики, и крепости высотой по колено. Последние штрихи художники вносили на глазах посетителей. Большинство участников Moroz City приехали издалека: Екатеринбург, Барнаул, Владивосток, Самара, Тюмень. Почти все — студенты или выпускники художественных вузов. В создании ледяных фигур им помогали профессиональные скульпторы, которые знают, что делать с бензопилой, топором и куском льда.

Дарья Лисицына, арт-директор фестиваля Moroz City: «Нам было важно дать художникам что-то сделать своими руками. Все привыкли проектировать только на бумаге, а сами и молотком поработать не могут. Вообще, конечно, мы ожидали гораздо меньший размах задумок. То есть я ожидала лаконичные, но очень стильные и функциональные объекты, которые можно действительно быстро построить. Наши же участники подошли ко всему основательно и с размахом, поэтому никто не успел вовремя сдать работу, некоторые доделывают до сих пор. Трудность была и в том, что для большинства участников это была первая работа со льдом».

Снежный город Moroz City должен простоять до 8 марта, хотя с нынешней зимой загадывать, конечно, не приходится. Всё это время в городке будут проходить различные мероприятия. С 12 по 15 января — выставка ледяных скульптур, в середине февраля — дни кристально чистого дизайна, а в марте — арт-ярмарка. Открыт ледяной город ежедневно с 10:00 до 22:00. Обычный билет стоит 250 рублей, детский — 150 рублей.