«Белые палаты» станут новым общественным центром К лету в «Белых палатах» появится выставочный и дискуссионный залы, кафе, книжные магазины и кинотеатр под открытым небом — и первым свою лекцию здесь прочтет мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Москомнаследие решило вдохнуть новую жизнь в памятник архитектуры XVII века: «Белые палаты» сделают крупным общественным центром, где будут обсуждать будущее городской среды, проводить выставки и лекции, показывать фильмы и организовывать бесплатные занятия для детей.
Как рассказал The Village советник главы Москомнаследия Николай Переслегин, в работе центра упор будет сделан на детей: «С ними всерьез еще никто не работал на тему города. И мы будем делать огромное количество мероприятий, посвященных городу и архитектуре, потому что эта аудитория, являющаяся самой восприимчивой и самой чистой, нуждается в каком-то качественном рассказе о городском пространстве». По утрам в «Белых палатах» будут работать бесплатные творческие студии и кружки, а вечерняя программа рассчитана на студентов и взрослых: лекции, встречи, дискуссии, кинопросмотры (причем фильмы будут проецировать на белые стены здания).
На территории центра собираются открыть демократичное кафе. Сейчас ведутся переговоры с Дмитрием Ицковичем, владельцем кафе «ПирО.Г.И.». Рабочее название заведения — «Белые палаты», как и всего общественного центра. По словам Переслегина, здесь планируют создать крупный культурный кластер, площадку для появления и развития новых ярких проектов. Также во дворе «Белых палат» откроют небольшие магазинчики с книгами по искусству, архитектуре, фотографии. Цены в лавках должны быть ниже рыночных, так как Москомнаследие не собирается брать с магазинов арендной платы. «Это будет не коммерческий проект, а репутационный», — пояснил Переслегин.
Развивать пространство Москомнаследие намерено совместно с москвичами и экспертами. Для этого ведомство в марте проведет серию круглых столов вместе с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В полную меру центр заработает летом. Открыть его собираются лекцией «Городское пространство развивающегося мегаполиса», которую прочтет мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Сейчас в «Белых палатах» начнутся реставрационные работы, которые нацелены на то, чтобы сделать пространство современным, сохранив при этом его историческую ценность.
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Николай Переслегин, советник главы Москомнаследия: «В ноябре мы проводили круглые столы с институтом „Стрелка“ на тему „Хранители: будущее исторического наследия“, где выступили известные архитекторы и урбанисты. В марте у нас будут еще встречи совместно с институтом. Эти дискуссии имеют для нас, можно сказать, практический смысл. Это не просто говорильня ради говорильни, а именно полезные дискуссии. Как правило, мы приходим туда с Кибовским и на основании услышанного принимаем какие-то управленческие решения, потому что всё это для нас важно и интересно. Мы хотим поступить достаточно оригинально: хотим принимать решения о развитии города на основании мнений специалистов. Мэр Собянин, естественно, знает о нашем проекте и поддерживает нас».
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ага, а так же Карло Джулиани и Алессандро Джулиани
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