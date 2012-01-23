Москомнаследие решило вдохнуть новую жизнь в памятник архитектуры XVII века: «Белые палаты» сделают крупным общественным центром, где будут обсуждать будущее городской среды, проводить выставки и лекции, показывать фильмы и организовывать бесплатные занятия для детей.

Как рассказал The Village советник главы Москомнаследия Николай Переслегин, в работе центра упор будет сделан на детей: «С ними всерьез еще никто не работал на тему города. И мы будем делать огромное количество мероприятий, посвященных городу и архитектуре, потому что эта аудитория, являющаяся самой восприимчивой и самой чистой, нуждается в каком-то качественном рассказе о городском пространстве». По утрам в «Белых палатах» будут работать бесплатные творческие студии и кружки, а вечерняя программа рассчитана на студентов и взрослых: лекции, встречи, дискуссии, кинопросмотры (причем фильмы будут проецировать на белые стены здания).

На территории центра собираются открыть демократичное кафе. Сейчас ведутся переговоры с Дмитрием Ицковичем, владельцем кафе «ПирО.Г.И.». Рабочее название заведения — «Белые палаты», как и всего общественного центра. По словам Переслегина, здесь планируют создать крупный культурный кластер, площадку для появления и развития новых ярких проектов. Также во дворе «Белых палат» откроют небольшие магазинчики с книгами по искусству, архитектуре, фотографии. Цены в лавках должны быть ниже рыночных, так как Москомнаследие не собирается брать с магазинов арендной платы. «Это будет не коммерческий проект, а репутационный», — пояснил Переслегин. Развивать пространство Москомнаследие намерено совместно с москвичами и экспертами. Для этого ведомство в марте проведет серию круглых столов вместе с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В полную меру центр заработает летом. Открыть его собираются лекцией «Городское пространство развивающегося мегаполиса», которую прочтет мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Сейчас в «Белых палатах» начнутся реставрационные работы, которые нацелены на то, чтобы сделать пространство современным, сохранив при этом его историческую ценность. Москомнаследие заставит владельцев исторических зданий страховать их Москомнаследие выпустило собственный журнал