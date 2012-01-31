На месте волейбольной площадки, позади основного корпуса здания «Флакона» заработал Gerda Park — каток площадью 400 кв. метров. Там, где летом находился бассейн, теперь установлен шатер, созданный по аналогии со сферическими конструкциями известного американского архитектора Бакминстер Фуллера. Под куполом находится бар с горячими напитками, прокат и раздевалка. Здесь же собираются проводить кинопоказы, диджей-сеты и лекции по дизайну.

Вход на каток свободный, а прокат коньков стоит 100 рублей в час. Всем арендовавшим коньки дарят чашку чая. Около катка установили 80 небольших разноцветных табуретов, сделанных из переработанных бочек из-под машинного масла. Если бочку перевернуть, она превратится в урну, так что из элементов можно создавать лавки самых разных форм. Рядом с Gerda Park открылся сноубордический трамплин, а также ледяные горки. Работать парк будет до конца зимы.