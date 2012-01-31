На «Флаконе» заработал каток Gerda Park На дизайн-заводе открылся бесплатный каток с баром-куполом, сноубордическим трамплином и горками.
На месте волейбольной площадки, позади основного корпуса здания «Флакона» заработал Gerda Park — каток площадью 400 кв. метров. Там, где летом находился бассейн, теперь установлен шатер, созданный по аналогии со сферическими конструкциями известного американского архитектора Бакминстер Фуллера. Под куполом находится бар с горячими напитками, прокат и раздевалка. Здесь же собираются проводить кинопоказы, диджей-сеты и лекции по дизайну.
Вход на каток свободный, а прокат коньков стоит 100 рублей в час. Всем арендовавшим коньки дарят чашку чая. Около катка установили 80 небольших разноцветных табуретов, сделанных из переработанных бочек из-под машинного масла. Если бочку перевернуть, она превратится в урну, так что из элементов можно создавать лавки самых разных форм. Рядом с Gerda Park открылся сноубордический трамплин, а также ледяные горки. Работать парк будет до конца зимы.
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Андрей Будько, создатель катка Gerda park: «Gerda Park — это совместный проект дизайн-лаборатории Estrorama и „Флакона“ по реорганизации заднего двора на зимнее время. Летом здесь был бассейн и площадка для пляжного волейбола, а теперь каток. В основе идеи парков Estrorama лежит дух сюрреалистичности и ощущение волшебства. Разноцветные сидушки из стальных бочек должны напоминать разноцветные осколки, из которых можно собрать лавку любой формы. А над катком мы повесили шар-луну. Центральным элементом Gerda Park является геокупол, принцип которого в 1940-х годах разработал Бакминстер Фуллер. Внутри него разноцветные лавки цвета леденцов, элегантные головы моржей и белых медведей в бабочках и смокингах, а также прокат коньков и бар в виде большого айсберга».
Комментарии
ну вообще на месте катка на самом деле летом бассейн...я там был осенью правда и видел бассейн
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