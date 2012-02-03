Московские власти взялись за «собачьи туалеты» Урны с совком и бесплатными пакетами уже появились в Кузьминках и Зеленограде, а в течение года власти обещают установить их во всех парках.
Власти хотят приучить посетителей парков убирать за своими собаками — для этого на территории всех природоохранных зон установят урны с бесплатными пакетиками и картонными совками. Те, кто проигнорирует требование администрации, будет оштрафован на 1 500–2 000 рублей.
Эти урны столичные чиновники называют «туалетами для собак». На них нарисованы щенок на горшке и инструкция по применению. Одноразовыми бумажными пакетами урну должны пополнять ежедневно. Эксперимент по внедрению урн начали еще летом 2010 года, тогда конструкции установили в двух московских парках — Воробьевы горы и Теплый стан. А после Нового года «собачьи туалеты» появились в Кузьминках и Зеленограде. Результаты властей удовлетворили: на территориях стало чище, — и в течение года урны появятся во всех столичных парках.
Кстати, свой способ борьбы с собачьими экскрементами недавно придумали в Петербурге. Там власти решили строить небольшие песочницы, наполнитель в которых пропитан раствором, привлекающим домашних животных. Рядом будут стоять ящики с бесплатными пакетами. Подобные площадки уже много лет успешно действуют в Финляндии.
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