Власти хотят приучить посетителей парков убирать за своими собаками — для этого на территории всех природоохранных зон установят урны с бесплатными пакетиками и картонными совками. Те, кто проигнорирует требование администрации, будет оштрафован на 1 500–2 000 рублей.

Эти урны столичные чиновники называют «туалетами для собак». На них нарисованы щенок на горшке и инструкция по применению. Одноразовыми бумажными пакетами урну должны пополнять ежедневно. Эксперимент по внедрению урн начали еще летом 2010 года, тогда конструкции установили в двух московских парках — Воробьевы горы и Теплый стан. А после Нового года «собачьи туалеты» появились в Кузьминках и Зеленограде. Результаты властей удовлетворили: на территориях стало чище, — и в течение года урны появятся во всех столичных парках.

Кстати, свой способ борьбы с собачьими экскрементами недавно придумали в Петербурге. Там власти решили строить небольшие песочницы, наполнитель в которых пропитан раствором, привлекающим домашних животных. Рядом будут стоять ящики с бесплатными пакетами. Подобные площадки уже много лет успешно действуют в Финляндии.