Последний раз парк «Музеон», окружающий здание ЦДХ на Крымском валу, мелькал в новостях прошлой осенью — тогда случайно обнаружилось, что помимо старых советских памятников, которые свозили сюда все 90-е, в парке незаконно поставили много новых. Бюсты заведующему овощебазой, директору бани и дилеру японских автомобилей убрали, а территорию пообещали привести в порядок. Теперь планы стали более конкретными: как рассказал глава департамента культуры Сергей Капков, парк «Музеон» должен стать одним из самых посещаемых мест в городе. А в перспективе вдоль набережной от Воробьевых гор и до Третьяковки в Лаврушинском переулке будет создан единый прогулочный маршрут. The Village узнал все детали проекта.

МУЗЕЙНАЯ ЧАСТЬ

Парк искусств «Музеон» — это прежде всего музей скульптуры, созданный в начале 90-х по указу Юрия Лужкова. Сейчас на территории находится около 700 советских памятников: тут и «Железный Феликс» с Лубянки, и Горький с площади Белорусского вокзала, и Сталин с отбитым носом. Памятники свозили сюда со всего города и ставили без всякого порядка. В итоге действительно ценные работы Евгения Вучетича, Ивана Шадра соседствуют с бетонными поделками и новоявленной «Аллеей меценатов», из-за которой и разгорелся скандал.

Заново собирать музейную экспозицию будет Сергей Никитин, краевед и руководитель проекта «Москультпрог» — какие-то скульптуры уберут вовсе, какие-то переставят. Вход в сам музей по-прежнему будет платным, но появится осмысленная экскурсионная программа, отдельно для детей и для взрослых, и каталог лучших экспонатов. Кроме постоянной экспозиции будет и временная — новое руководство намерено выставлять работы современных художников.

Сергей Никитин, куратор музейной программы: «Здесь очень богатая коллекция, но расположена она хаотично. Есть всем известные скульптуры советских правителей и есть также большая коллекция "невинного жанра" 60-х. С помощью ландшафтного дизайна, нового концептуального озеленения можно расставить правильные акценты и сделать экспозицию очень интересной. Мы прорабатываем все скульптуры по нескольким векторам: что будет интересно посмотреть иностранным туристам, что интересно историкам искусства, а что — простым посетителям».

МУЗЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ

Начало мая Открытие нового экскурсионного бюро «Музеона».

18 мая «Ночь музеев» в «Музеоне». Сергей Никитин проведет авторскую экскурсию, во время которой посетители парка увидят, где прежде стояли перенесенные памятники и как выглядит Москва без них. Также в рамках «Ночи музеев» будет представлен план реэкспозиции парка.

Конец мая В рамках 3-й Архитектурной биеннале пройдет конкурс на дизайн нового летнего павиольна, уже получившего название «Школа», — там будут проходить дискуссии, мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

10 июля Наряду с ЦДХ парк станет одной из основных площадок биеннале молодного искусства «Стой! Кто идет?» В этом году курирует проект немецкий искусствовед Катрин Беккер.

Начало августа Открытие скульптуры «Водолаз-Маяк». Автором идеи была Вера Мухина, но при жизни автора памятник так и не поставили. Теперь же художник Леонид Тишков сделает «Маяк» по рисункам самой Мухиной — скульптура должна стать новым символом «Музеона».









ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО﻿

Парк «Музеон» занимает почти 20 гектаров, но пока это фактически белое пятно — мало кто заглядывал когда-либо за массивную коробку здания ЦДХ или на Крымскую набережную. После реконструкции «Музеон» станет звеном в длинном прогулочном маршруте, который протянется от Лужников, через парк Горького и «Красный Октябрь» до Болотной площади, Третьяковской галереи в Лаврушинском и даже дальше. Сюда же будет включен и отреставрированный кинотеатр «Ударник», где появится музей современного искусства. Маршрут свяжут велодорожки, а на всех точках заработают пункты проката велосипедов.

Перепланировкой и ландшафтным дизайном самого «Музеона» будет заниматься известный архитектор, профессор МАРХИ Евгений Асс. Масштабного строительства не ожидается — в первую очередь территорию будут облагораживать и озеленять. В течение этого года руководство парка намерено обновить две концертные площадки, соорудить места для занятий танцами и спортом, расчистить набережную. Появятся здесь магазины и кафе: уже точно известно, что одно летнее заведение откроет совладелец «Маяка» и «Жан-Жака» Митя Борисов. Также в планах сделать летний детский лагерь и обустроить «Speakers Corner» - площадки с микрофоном, где каждый желающий сможет выступить с любым предложением или комментарием по любому вопросу.

Сергей Капков, глава департамента культуры Москвы: «Наша задача — создать атмосферу культурного места, насытить жизнью этот парк. Объект должен стать заметным для москвичей. Мы рассматриваем территорию от Воробьевых гор до Болотной площади как одну большую историю. Сюда же относится парк, который появится на месте снесенной гостиницы "Россия", территория храма Христа Спасителя, музей фотографии Ольги Свибловой. В идеале тут должна появиться непрерывная музейно-прогулочная территория и объединять ее должна, конечно, пешеходно-велосипедная набережная».



КУЛЬТУРНЫЕ ПЛАНЫ «МУЗЕОНА﻿﻿»

8 марта В парке заработает первое кафе. Это будет передвижной фургончик с вегетарианской едой «МаКафе», авторский проект художника Филиппа Пищика. Продавать в нем будут свежую и полезную еду. А сам фургон, кстати, будет сделан из экологически чистых материалов.

Середина апреля Запуск проекта «Французская сцена» в сотрудничестве с французским культурным центром и клубом ZaVtra. В рамках проекта в «Музеоне» выступят джазовые коллективы Les Touffes Kretiennes, Les Chevals, Inspector Cluzo. Также запланированы открытые мастер-классы.

20-22 апреля Стартует проект LifeStyle, который курирует арт-директор ЦДХ Кристина Штейнбрехер. На набережной разместятся букинисты, антиквары, художники, дизайнеры одежды. Здесь же будет спортивная площадка для утренней гимнастики, игры в волейбол, петанк и городки.

Конец апреля Открытие летнего кинотеатра. Он существует в «Музеоне» давно, но теперь парк заключил контракт с Future Shorts, которая проводит в городе одноименный фестиваль короткого метра, а значит, репертуар сильно изменится.

Май Открытие музыкальной сцены совместно с концертным агентством Caviar Lounge. Пока известно только, что на открытии сыграет инди-группа Pravda. Летняя программа формируется.