Зал «Север» будет разделен на две части: в одной будет сцена и зрительная площадка, в другой — ресторанная зона, напоминающая парк, с лавочками и деревьями в кадках. Там же установят большой экран, где будут в прямом эфире транслировать все происходящее на сцене. Зрительная часть будет состоять из трибун, VIP-партера и танцевальной зоны.

Как рассказали The Village в пресс-службе «Олимпийского», администрация давно заметила тенденцию, что все больше людей предпочитают концерты на более камерных площадках, чем крупных стадионных. «Олимпийский» надеется проводить в «Севере» мероприятия не реже одного раза в месяц: концерты, фестивали, детские представления и шоу. Откроется зал 20 апреля концертом певицы Ёлки.