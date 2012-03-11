В «Олимпийском» открывают вторую концертную площадку «Олимпийский» открывает еще один зал, рассчитанный на 7 тысяч зрителей, — первой новую площадку опробует в апреле певица Ёлка.
В апреле спорткомплекс «Олимпийский» откроет новый зал «Север», который будет вмещать от 2 до 7 тысяч зрителей — в Москве подобных площадок до сих пор не очень много. В самом «Олимпийском» все концерты проходят в южной части стадиона, в то время как северная пустует. Объединять их будут лишь на время спортивных состязаний.
Зал «Север» будет разделен на две части: в одной будет сцена и зрительная площадка, в другой — ресторанная зона, напоминающая парк, с лавочками и деревьями в кадках. Там же установят большой экран, где будут в прямом эфире транслировать все происходящее на сцене. Зрительная часть будет состоять из трибун, VIP-партера и танцевальной зоны.
Как рассказали The Village в пресс-службе «Олимпийского», администрация давно заметила тенденцию, что все больше людей предпочитают концерты на более камерных площадках, чем крупных стадионных. «Олимпийский» надеется проводить в «Севере» мероприятия не реже одного раза в месяц: концерты, фестивали, детские представления и шоу. Откроется зал 20 апреля концертом певицы Ёлки.
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Добавим, что концерты и другие неспортивные мероприятия проходят в спортивном комплексе «Олимпийский» уже более 30 лет. Площадка вмещает более 35 тысяч зрителей, а все части арены, включая сцену и трибуны, мобильны, поэтому позволяют проводить здесь мероприятия разных форматов.
Комментарии
в Стадиуме звук просто ужасен!
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